-İstanbul günde 2 milyon ekmeği israf ediyor İSTANBUL (A.A) -15.08.2011 - İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fahri Özer, kente günde yaklaşık 2 milyon ekmeğin çöpe atıldığını belirterek, ''Afrika'daki açları aklımıza getirdiğimizde, elimizdeki ekmeğin kıymetini bilmemiz, ona göre tüketmemiz lazım'' dedi. Özer, sadece İstanbul'da günde yaklaşık 2 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi. Ekmeklerin 200 gramdan 300 grama çıkarılmasının ardından israfın arttığını ifade eden Özer, ''Ekmek 300 grama çıkarıldığında insanlar 1,5 ekmek almaya başladılar mecburen. Bir ekmek yeterken bir insan, 1,5 ekmek almak zorunda bırakıldı, dolayısıyla diğer yarısı ertesi güne kaldı. Ertesi güne kalan ekmeği bizim vatandaşımızın yüzde 90'ı tüketmez. Burada gramaj meselesi de çok çok önemli, bunu değiştirmesi için de, ekmek gramajlarının aşağıya indirilmesi hususunda da federasyonumuzla biz çok üzerinde duruyoruz, çalışıyoruz. Bunu her ilin, kendi tüketim alışkanlıklarına göre belirlemesi gerek'' dedi. Her bölgenin damak zevkinin, yeme kültürlerinin ve buna bağlı olarak ekmek tüketiminin de değişkenlik gösterdiğini belirten Özer, özellikle batıya doğru gelindikçe ekmek tüketiminin azaldığını bildirdi. Ekmek gramajlarının 200 ya da 250 grama indirilmesi halinde, israfın düşeceğini savunan Özer, bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonunun Tarım Bakanlığına başvuralar yaptığını ancak sonuç alamadığını anlattı. Özer, konunun şu anda Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün gündeminde bulunduğunu söyledi. Satış noktalarında satılmayan ekmeklerin fırınlara iade edildiğini, bunun fırıncıların da zararına olduğunu belirten Özer, iade edilen ekmeklerin ancak yüzde 10'nun galeta unu yapıldığını, geriye kalan yüzde 90'nın ise çöpe gittiğini ifade etti. Afrika'da yaşanan kıtlığı düşündüğünde vicdanının sızladığını belirten Özer, özellikle büyük fırınlara gelen iade ekmeklerin oluşturtuğu dağları kim görse vicdanının sızlayacağını kaydetti. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini, tüketim alışkanlıklarının çok önemli olduğunu anlatan Özer, ekmeğin alındıktan sonra buzdolabında saklanması, istendiği zaman buradan çıkarılıp tüketilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de sıcak, çıtır ekmek tüketiminin ön planda olduğunu belirten Özer, ''Burada tabi buzdolabına giren ekmek ne de olsa çıtırlığını kaybediyor. Ama ekmeğe önce nimet gözüyle bakalım. Ekmeğimize nimet gözüyle bakarsak, Afrika'daki açları da aklımıza getirdiğimizde, elimizdeki ekmeğin kıymetini bilmemiz, ona göre tüketmemiz lazım. Çünkü ekmek nimettir her zaman, ekmeksiz doyamayız hiç bir zaman'' diye konuştu. Özer, odalarının ve Türkiye Fırıncılar Federasyonunun öncelikle israfı engellemek, ardından da israf olan ekmekleri yem fabrikalarına ulaştırıp geri dönüşümünü sağlamak amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi.