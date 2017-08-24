İstanbul gibi megaşehirlere ağaçların kente kattığı değer 500 milyon doların üstünde

İstanbul’un da aralarında bulunduğu, dünya nüfusunun yüzde 10’unun içinde barından megaşehirlerde betonlaşma süreci devam etse de, ağaçlar düşünülenden çok daha büyük bir katkı sağlıyor. Yeni bir araştırma ağaçların megaşehirlere katkısının 500 milyon doların üstünde bir mali değeri olduğunu öne sürüyor.

Ecological Modelling adlı akademik dergide yayınlanan yeni bir araştırma, inceledikleri 10 megaşehirde, ağaçları merkezine alan ekosistemlerin kilometre başına 1,2 milyon dolar yıllık ortalama değeri olduğunu savunuyor.

Ağaçlar, şehrin havasını temizlemekle beraber, daha yaşanabilir ve pozitif etkisi olan yaşam alanları yaratıyor. Bu değerlerin şehirlerde yaşayanlar için kişi başına ortalama 35 dolarlıkbir mali değere sahip olduğu öne sürülüyor.

Syracuse New York Eyalet Üniversitesi için araştırmayı gerçekleştiren Çevre ve Orman Bilimi araştırma görevlisi Dr. Theodore Endreny, megaşehirlerin ağaçlardan sağladığı yararları yüzde 85 oranında artırabileceğini belirtiyor.

Endreny, eğer ağaçların potansiyel gelişiminin önünde durulmazsa, havayı ve suyu filtreleyip, binaların enerji kullanımını azaltacağını belirtiyor. Ağaç merkezli ekosistemler, aynı zamanda şehirlerde diğer canlılara bir yaşam alanı yaratarak doğayı şehire taşıma şansı yaratıyor.

Araştırma Pekin, Buenos Aires, Kahire, İstanbul, Londra, Los Angeles, Mexico City, Moskova, Mumbai ve Tokyo’nun içinde bulunduğu 10 megaşehiri ele alarak, varolan ve potansiyel ağaçlık alanları inceliyor.