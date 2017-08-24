T24 LogoT24 Logo
Çevre

İstanbul gibi megaşehirlere ağaçların kente kattığı değer 500 milyon doların üstünde

Araştırmalara göre, megaşehirler ağaçlardan sağladığı yararları yüzde 85 oranında artırabilir

24 Ağustos 2017 01:49

İstanbul’un da aralarında bulunduğu, dünya nüfusunun yüzde 10’unun içinde barından megaşehirlerde betonlaşma süreci devam etse de, ağaçlar düşünülenden çok daha büyük bir katkı sağlıyor. Yeni bir araştırma ağaçların megaşehirlere katkısının 500 milyon doların üstünde bir mali değeri olduğunu öne sürüyor.

Ecological Modelling adlı akademik dergide yayınlanan yeni bir araştırma, inceledikleri 10 megaşehirde, ağaçları merkezine alan ekosistemlerin kilometre başına 1,2 milyon dolar yıllık ortalama değeri olduğunu savunuyor.

Ağaçlar, şehrin havasını temizlemekle beraber, daha yaşanabilir ve pozitif etkisi olan yaşam alanları yaratıyor. Bu değerlerin şehirlerde yaşayanlar için kişi başına ortalama 35 dolarlıkbir mali değere sahip olduğu öne sürülüyor.

Syracuse New York Eyalet Üniversitesi için araştırmayı gerçekleştiren Çevre ve Orman Bilimi araştırma görevlisi Dr. Theodore Endreny, megaşehirlerin ağaçlardan sağladığı yararları yüzde 85 oranında artırabileceğini belirtiyor.

Endreny, eğer ağaçların potansiyel gelişiminin önünde durulmazsa, havayı ve suyu filtreleyip, binaların enerji kullanımını azaltacağını belirtiyor. Ağaç merkezli ekosistemler, aynı zamanda şehirlerde diğer canlılara bir yaşam alanı yaratarak doğayı şehire taşıma şansı yaratıyor.

Araştırma Pekin, Buenos Aires, Kahire, İstanbul, Londra, Los Angeles, Mexico City, Moskova, Mumbai ve Tokyo’nun içinde bulunduğu 10 megaşehiri ele alarak, varolan ve potansiyel ağaçlık alanları inceliyor.

 

ETİKETLER

istanbulçevreyeşilağaçlandırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24