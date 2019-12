‘İstanbul’ filmi için 19 yönetmene teklif

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri arasında yer alan ‘İstanbul On My Mind’ adlı film için farklı ülkelerden 19 yönetmene teklif götürüldü.



‘İstanbul On My Mind’, İstanbul üzerine farklı dünya yönetmenlerinin kısa hikâyelerinin bir araya gelmesinden oluşan uzun metrajlı bir film projesi...



Projenin yöneticiliğini yapan Emrah Yücel, www.2010istanbulfilmi.blogspot.com internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Filmle ilgili verebileceğimiz en temel bilgi: Bu filmin dünya yönetmenleri tarafından çekileceği... İçerisinde Çin, Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, Danimarka, Malezya, İran, Rusya ve Amerika gibi ülkelerin yönetmenleri olacak. İstanbul’un yerel değerlerini uluslararası dille aktaracak olası isimler: Wim Wenders, Werner Herzog, Guillermo Arriaga, Alejandro Gonzales Inarritu, Lars von Trier, Lukas Moodysson, Samira Makhmalbaf, Timur Bekmambetov, Jonathan Glazer, Mike Leigh, Alan Parker, David Lynch, Spike Lee, Kimberly Peirce, Stuart Townsend, Pedro Almodovar, Takeshi Kitano, Tsai Ming Liang ve Wong Kar Wai” dedi.



Bütçe 18 milyon dolar



Yücel, listedeki yönetmenlerin bir kısmı ile görüşüldüğünü ve onay alındığını, bir kısmının ajansları ile ön görüşmeler yapıldığını ve bekleme sürecinde olduklarını, bir kısmı ile henüz hiç görüşülmediğini ve liste netleşince kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.



Yücel filmle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu projenin bir benzeri olan 'Paris, Je Taime' filminin prodüksiyon bütçesi 14 milyon dolar. Aynı şekilde geçen yıl çekilen ve önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan 'New York, I Love You' filminin bütçesi 17 milyon dolar. Bütün bunların ışığında 'İstanbul On My Mind' projemizin bütçesi ise 18 milyon dolar. Bu bütçe İstanbul'un New York ve Paris'e kıyasla uzaklığı ve kalan sürenin kısalığı göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu tip projeler iki yıl gibi bir sürede üretilirken biz bu projeyi nerede ise bir yıl içerisinde tamamlamak zorundayız.



Bu proje daha önce 'New York Stories', 'Paris I Love You', 'Night On Earth', 'Tokyo! ' ve 2009'da vizyona girecek olan 'New York, I Love You' gibi projelerin konseptine benzerlik gösteriyor. Bu türden filmler, ilginin gittikçe artması nedeniyle tüm dünyada 'kent kültürleri' üzerine üretiliyor. 2010 yılında dünya EXPO fuarının yapılacağı Şangay da yine benzer bir filmle beyazperdede olacak. Berlin, Kudüs ve Rio de Janeiro da aynı şekilde üzerinde projeler hazırlanan ve çekim planları yapılan şehirlerin arasında yer alıyor. Görüldüğü gibi dünya şehirleri ve yöneticileri bu formülün farkına varmış durumda ve hızla üretim içerisinde.



Yönetmenlerin çekecekleri kısa filmler için Haliç, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet, Boğaz, Cihangir, Karaköy - Galata, Beyoğlu - İstiklal Caddesi, Üsküdar - Kadıköy, Kapalı Çarşı, Yedikule, Beyazıt - Laleli - Aksaray, Nişantaşı, Maçka, Şişli, Levent semtleri önerilecek.”