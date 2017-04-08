İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'ne bugün (8 Nisan 2017) "Genç Törless", "Michael Kohlhaas", "Diplomasi", "Rita’nın Kimlikleri", "Grev", "Dokuzuncu Gün", "Baal", "Satıcının Ölümü", "Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru", "Swann’ın Aşkı", "Homo Faber" ve "Teneke Trampet" gibi filmleriyle tanınan Alman yönetmen Volker Schlöndorff konuk oluyor.

“Yıllara Meydan Okuyanlar” bölümünde yer alan "Unutulmayan Aşk" ile 2017 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan Schlöndorff, filmin 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te yapılacak gösteriminde izleyiciyle buluşacak.

Unutulmayan Aşk / Return to Montauk

Volker Schlöndorff, Unutulmayan Aşk filmini yazar dostu Max Frisch’in romanından beyazperdeye uyarladı. Başrollerini Stellan Skarsgård ve Nina Hoss’un paylaştığı film, yıllar sonra New York’ta karşılaşan Alman bir yazar ve eski sevgilisinin kaçamağını anlatıyor. Filmin festivaldeki diğer gösterimi 9 Nisan Pazar günü, 11.00’de Rexx Sineması Salon 1’de yapılacak.

Yarın yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:

“iyi bir komşu” bölümünde yer alan Youkali, 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda filmin yönetmeni Oswaldo Diaz Medina’nın katılımıyla;

“Özel Gösterimler” bölümünde yer alan Toprak ve Kaybolan Bir Dil, Kaybolan Bir Mutfak, 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda filmlerin yönetmenleri Nebil Özgentürk ile Deniz Alphan’ın katılımıyla;

“Genç Ustalar” bölümünde yer alan Aşktan Sonra, 16.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te filmin yönetmeni Stergios Paschos’un katılımıyla;

“Galalar” bölümünde yer alan Richard III, 16.00’da Rexx Sineması Salon 1’de filmin senaristi ve başrol oyuncusu Ian McKellen’ın katılımıyla;

“Altın Lale Ulusal Yarışma”da yer alan Kaygı, 19.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik’in katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan Manifesto, 19.00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 7’de filmin yönetmeni Julian Rosefeldt’in katılımıyla;

“Yıllara Meydan Okuyanlar” bölümünde yer alan Unutulmayan Aşk, 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te filmin yönetmeni Volker Schlöndorff’un katılımıyla;

“Yeni Türkiye Sineması” bölümünde yer alan Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var, 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Rıza Sönmez’in katılımıyla gösterilecek.