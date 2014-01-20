İstanbul Film Festivali, proje başvurularını bekliyor

33. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bir kez daha, Türkiye’den sinemacıları uluslararası profesyoneller ile bir araya geldiği Köprüde Buluşmalar’ın dokuzuncusu düzenlenecek.

Köprüde Buluşmalar’da Film Geliştirme ve Yapım Aşaması Atölyeleri’nin yanı sıra sinema profesyonellerine yönelik birçok panel yer alacak. Atölyelerde ödül alacak proje ve filmler 17 Nisan Perşembe gecesi düzenlenecek Köprüde Buluşmalar Resepsiyonu’nda açıklanacak.

Film Geliştirme Atölyesi

Köprüde Buluşmalar kapsamında yapılacak Film Geliştirme Atölyesi, Türkiye’den yönetmen, senarist ve yapımcılara uzun metrajlı kurmaca veya belgesel projelerinin ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirmek ve yapım sürecini başlatmak için destek bulmalarına olanak yaratmayı amaçlıyor. Başvuranlar arasından seçilecek 12 projenin yönetmen, senarist ve yapımcıları, atölyede aralarında ARTE, Eurimages, Cannes Film Festivali-Cinefondation, Cinemart ve Torino Film Lab’ın de bulunduğu uluslararası kuruluş temsilcileri, yapımcılar ve dağıtımcılar ile birebir görüşmeler yapma fırsatını bulacaklar.

Atölye sonunda TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10 bin dolarlık destek ödülü, Melodika Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Fransız Ulusal Sinema Merkezi CNC’nin 10 bin avroluk ödülü sahiplerini bulacak. Ayrıca jürinin belirleyeceği bir proje, Binger Lab’ın 2 bin 500 avro değerindeki Senaryo Danışmanlığı Ödülü’nün sahibi olacak. Film Geliştirme Atölyesi için son başvuru tarihi ise 22 Ocak.



Yapım Aşaması Atölyesi



Bu sene üçüncüsü 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Yapım Aşaması Atölyesi’ne başvurular başladı. Yapım aşamasında olan filmlere destek veren atölyeye Türkiye’den, çekimlerinin en az yarısı tamamlanmış veya post-prodüksiyon aşamasında olan uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler başvurabiliyor.

Yapım Aşaması Atölyesi sonunda uluslararası jürinin belirleyeceği bir filme, filmin tüm online post-prodüksiyonu karşılayan 1000 VOLT Post Prodüksiyon Ödülü takdim edilecek. Yapım Aşaması Atölyesi'ne de 7 Mart'a kadar başvuru yapılabilinecek.

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