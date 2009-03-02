İstanbul Film Festivali önce okullarda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, 4 – 19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festival, sinemalardan önce okullarda başlıyor….



AKBANK sponsorluğunda gerçekleşen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, heyecanını festival başlamadan okullara taşıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali kapsamında gösterilen Michel Gondry’nin “Lütfen Başa Sarın / Be Kind Rewind” adlı filmi, Tiglon’un katkılarıyla İstanbul’daki 12 üniversitenin ve 4 lisede öğrencilere gösterilecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek film gösterimlerinden önce İstanbul Film Festivali’yle ilgili bilgi de verilecek.



Film gösterimleri, 3 Mart Salı günü saat 15.30’da Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki başlayacak. 2 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek gösterimler, aralarında Galatasaray, Marmara, İstanbul Teknik, Sabancı, İstanbul ve Koç Üniversiteleri’nin de bulunduğu 12 üniversitenin yanı sıra Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi ve Robert Kolej’de ücretsiz olarak gerçekleşecek.



İstanbul Film Festivali’nin “Festivalden Önce Okullardayız” gösterimleri kapsamında 18 Mart Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi’nde yer alan Mithat Alam Film Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşiye Uluslararası İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan konuk olarak katılacak. Saat 16.00’da başlayacak söyleşiye Azize Tan, 28. Uluslararası Film Festivali programında yer alan filmler hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

