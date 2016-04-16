İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu; en iyi film Toz Bezi

35. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde İstanbul Film Festivali’nin bu yılki Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivaldeki yarışmaların kazananları açıklandı. 7 Nisan’da başlayan 35. İstanbul Film Festivali gösterimleri 17 Nisan’da sona eriyor. Ulusal Yarışma’da En İyi Film dalında Altın Lale Ödülü’ne, Ahu Öztürk’ün Toz Bezi adlı filmi layık görüldü.

Festivalin Sinema Onur Ödülleri

Beyaz Perde’nin haberine göre, İstanbul Film Festivali tarafından her yıl sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri’ne bu yıl beş değerli sanatçı layık görüldü. Festivalin ilk Onur Ödülü, tiyatro sahnelerinde çok erken yaşta başladığı oyunculuğu sinema, radyo ve televizyonda sürdüren, 60 yılı aşan kariyerinde Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın en sevilen yıldızlarının sesi olarak hafızalarda yer edinen seslendirme sanatçısı Jeyan Ayral Tözüm’e verildi. Ödülü Hülya Koçyiğit takdim etti.

60 yılı aşan kariyerinde sayısız yönetmene destek veren, Vurun Kahpeye’den Gelin, Düğün, Diyet ve Vesikalı Yarim’e sinemamızın en önemli klasiklerine yapımcı olarak imza atan, ülkemizin en eski ve değerli yapımcılarından Şeraffettin Gür’e ödülünü Fatoş Güney verdi.

Yeşilçam’ın en parlak döneminde komediden drama birçok farklı türde üstlendiği rollerle halkın büyük ilgisini ve sevgisini kazanan, senaryoların kötücül kadınlarından izlemeye doyamadığımız karakterler yaratan, sinemamızın güçlü, kararlı, vamp kadını Suzan Avcı, festivalin diğer Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Suzan Avcı ödülünü Murathan Mungan’dan aldı.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, imza attığı 200’e yakın filmiyle Yeşilçam'ın en üretken sinemacılarından Ülkü Erakalın festivalin bir diğer Onur Ödülü’nü alacaktı. 1950’li yılların sonunda başladığı uzun yönetmenlik kariyerinde en sevilen melodramlardan komedilere sayısız filme imza atan, hem birlikte çalıştığı sanatçılar hem de geniş izleyici kitleleri tarafından büyük bir sevgi ve saygıyla kucaklanan Ülkü Erakalın’ın ödülü, oğlu Murat Erakalın’a takdim edildi. Murat Erakalın, ödülü Türkan Şoray’dan aldı.

Festivalin son Onur Ödülü, komedi ile dram arasındaki çizgiyi belirsizleştiren, seyircinin derin bir bağla özdeşleştiği karakterlere hayat veren, sinemadaki başarısını Perihan Abla gibi güçlü karakterlerle televizyon ekranında da sürdüren, izleyene mutluluk veren, yumuşak, sıcacık ifadesiyle müthiş performanslar sergileyen Perran Kutman’a verildi. Perran Kutman’a ödülünü Türker İnanoğlu verdi.

Türker İnanoğlu’na Özel Ödül

Festivalin bu yılki sürprizlerinden biri de meslek hayatının 60. yılında sinemamıza katkılarından dolayı Türker İnanoğlu’na verdiği özel ödül oldu. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Perran Kutman’la birlikte Türker İnanoğlu’na teşekkür plaketini takdim etti. Yönettiği 80’e yakın film, 1960’ta kurduğu Erler Film’de yapımcılığını üstlendiği çok sayıda TV ve sinema filminin yanı sıra kurduğu Sinema Müzesi’yle Türkiye’de sinemacılığın en önemli isimlerinden biri olan Türker İnanoğlu’na 1999 yılında festivalin Sinema Onur Ödülü verilmişti.

Altın Lale Uluslararası Yarışma Ödülleri

Başkanlığını Oscar ödüllü Ida filminin yapımcısı Ewa Puszczyńska’nın üstlendiği Altın Lale Uluslararası Yarışma Jürisi’nde oyuncular Melisa Sözen ve Lior Ashkenazy ile video sanatçısı Ali Kazma yer aldı.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Altın Lale Uluslararası Ödülü için bu yıl 14 ülkeden 15 film yarıştı. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25 bin Avroluk para ödülüyle desteklenen ödülün 10 bin Avrosu Altın Lale’nin sahibi olacak filmin yönetmenine, 10 bin Avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5 bin Avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmin yönetmenine veriliyor.

Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü’ne bu yıl, Meksikalı yönetmen Rodrigo Plá’nın Bin Başlı Canavar adlı filmi layık görüldü. Jüri Başkanı Ewa Puszczyńska ile jüri üyesi Ali Kazma’nın açıkladığı ödülü, yönetmen Rodrido Plá’ya Eczacıbaşı Holding Kamu ve Kurumsal İlişkiler CEO Danışmanı Devrim Çubukçu takdim etti.

Jüri üyeleri Melisa Sözen ve Lior Ashkenazy’nin açıkladığı Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü’nü İngiliz yönetmen Brady Corbet’in Bir Liderin Çocukluğu adlı filmi kazandı. Ödülü filmin Türkiye dağıtımcısı Movieturk’ten Emel Emniyetli aldı.

Altın Lale Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için bu yıl yapımı 2015-2016 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Bu yıl yarışmadaki 4 filmin dünya, 3 filmin ise Türkiye prömiyeri Festival kapsamında yapıldı. Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını bu yıl Türkiye sinemasının en önemli kadın oyuncularından Müjde Ar üstlendi. Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Tansu Biçer, yazar ve yönetmen Ben Hopkins, oyuncu ve yönetmen Niki Karimi, yazar Murat Uyurkulak ve dağıtımcı Torsten Frehse.

Ulusal Yarışma’da En İyi Film dalında Altın Lale Ödülü’ne, Ahu Öztürk’ün Toz Bezi adlı filmi layık görüldü. Ahu Öztürk ödülünü Jüri Başkanı Müjde Ar’dan aldı. Ulusal Yarışma Altın Lale En İyi Film Ödülü, 150 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Yönetmen dalında Altın Lale, Kalandar Soğuğu filmiyle Mustafa Kara’ya verildi. Kara’ya ödülünü Onur Ünlü takdim etti. Ulusal Yarışma Altın Lale En İyi Yönetmen ödülü 50 bin TL tutarındaki para ödülüyle destekleniyor.

Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Barış Kaya ve Soner Caner’in Rauf adlı filmi layık görüldü. Jüri Özel Ödülü festivalin 29 yıldır Türkiye Sineması tema sponsoru Anadolu Efes tarafından verilen 60 bin TL tutarındaki para ödülüyle destekleniyor. Jüri üyesi Ben Hopkins’in açıkladığı ödülü, filmin yönetmenlerine, Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban takdim etti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Toz Bezi filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy’un oldu. Oyuncuya ödülünü jüri üyesi Tansu Biçer verdi. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 10 bin TL tutarındaki para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü Kalandar Soğuğu filmindeki rolüyle Haydar Şişman kazandı. Haydar Şişman ödülünü, jüri üyesi Niki Karimi’den aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 10 bin TL tutarındaki para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Toz Bezi filmiyle Ahu Öztürk kazandı. Ödülü jüri üyesi Murat Uyurkulak verdi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü, Kalandar Soğuğu filmiyle Cevahir Şahin ve Kürşat Üresin kazandı. Ödülü jüri üyesi Torsten Frehse verdi.

En İyi Kurgu Ödülü’nü Kalandar Soğuğu filmiyle Mustafa Kara, Umut Sakallıoğlu ve Ali Aga kazandı. Ödülü Çiçek Kahraman takdim etti.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Tarla filmiyle Doğan Duru’ya verildi. Ödülü Mabel Matiz takdim etti.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali 35. yaşında, kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla bu yıl Ulusal Kısa Film Yarışması’nı başlattı. Cannes Film Festivali “Short Film Corner” Yöneticisi Alice Kharoubi, yönetmen Fatih Kızılgök ve sinema yazarı Serdar Kökçeoğlu’nun ön seçici kurulunda yer aldığı yarışmanın jürisinde yönetmen Can Evrenol, oyuncu Hazal Kaya ve Uluslararası Kısa Film Festivali DokuFest direktörü Nita Deda yer aldı. Türkiye Sineması Tema Sponsoru Anadolu Efes, ödülü 5.000 TL’lik para ödülüyle de destekliyor.

En İyi Kısa Film Ödülü’nü Ziya Demirel’in Salı adlı filmi kazandı. Ödülü yönetmene jüri üyelerinden Can Evrenol verdi. Barış Sarhan’ın Cemil Şov adlı filmi ise Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ulusal Belgesel Yarışması

Türkiye’de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla bu yıl Ulusal Belgesel Yarışması düzenleyerek bu başlık atında bir ödül vermeye başladı. Ulusal Belgesel Yarışması’nda verilecek En İyi Belgesel Ödülü, 10 bin TL tutarında bir para ödülüyle destekleniyor. Ulusal Belgesel Yarışması’nda 7’si dünya 3’ü Türkiye prömiyeri olmak üzere toplam 10 film yarıştı.

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde belgesel sinemacı yönetmenler Emel Çelebi, Güliz Sağlam ve Carlos Hagerman yer aldı.

Jüri üyeleri Gülriz Sağlam ve Carlos Hagerman’ın açıkladığı En İyi Belgesel Ödülü Onur Bakır ve Panagiotis Charamis’in yönettiği Hazır Ol! filmine verildi. Ayşe Polat’ın yönettiği Ötekiler filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

İstanbul Film Festivali, 2013 yılından bu yana, erken yaşta hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman adına bir ödül veriyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, dağıtımcı Ioanna Stais yer aldı.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde gösterilen Türkiye yapımı 13 ilk filmin aday olduğu ödülü kazanan filmi jüri üyesi Ahmet Rıfat Şungar açıkladı.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Çırak filminin yönetmeni Emre Konuk, CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Ödülünü Can Yılmaz takdim etti.

AUDENTIA Ödülü

Avrupa Konseyi ortak yapım fonu Eurimages, kadın yönetmenlerin yapıtlarının görünürlüğünü artırmak ve başka kadınları da bu yolda ilerlemek konusunda cesaretlendirmek üzere bir kadın yönetmene sonraki projesinde kullanılmak üzere 30.000 Avro değerinde bir ödül vermeye karar verdi. Dünyada ilk kez 35. İstanbul Film Festivali kapsamında verilmeye başlanan AUDENTIA Ödülü için bu yıl programda yer alan 15 kadın yönetmenin filmi değerlendirildi.

Sinema sektöründeki kadın-erkek eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla verilen AUDENTIA Ödülü jürisinde yönetmen Yeşim Ustaoğlu, yönetmen Angelos Frantzis ve Eurimages temsilcisi Sanja Ravlic yer aldı.

Jüri üyeleri Sanja Ravlic ile Yeşim Ustaoğlu’nun açıkladığı AUDENTIA Ödülü’ne, festivalde Sinemada İnsan Hakları bölümünde gösterilen Sihirli Dağ filminin yönetmeni Anca Damian layık görüldü.

FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü

10 yıldır dünyada sadece İstanbul Festivali’nde verilen FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü bu yıl da festivalin Sinemada İnsan Hakları bölümünde gösterilen filmlerden birine verildi. FACE Ödülü, Avrupa Konseyi ve Eurimages fonunun da ortak destek olduğu 10 bin Avro para ödülü ile destekleniyor.

FACE Jürisi’nde oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Eurimages İdari Yönetici Yardımcısı Isabel Castro, Avrupa Konseyi Sözcüsü ve Basın Danışmanı Can Fişek ile yönetmen Jakob Brossmann yer aldı. Törende, kamuoyunda insan hakları konusunda duyarlılık ve bilinç yaratmayı hedefleyen bu ödülle ilgili Can Fişek’in kısa konuşmasından ardından kazananlara ödüllerini jüri üyesi Ercan Kesal verdi.

FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü’nü İtalyan yönetmen Jonas Carpignano’nun yönetmenliğini üstlendiği Akdeniz kazandı. Kolombiyalı yönetmen Ciro Guerra’nın Yılanın Kucağında adlı filmi ise Mansiyon’a layık görüldü.

FIPRESCI Uluslararası, Ulusal ve Ulusal Kısa Film Yarışma Ödülleri

Her yıl İstanbul Film Festivali’nin uluslararası ve ulusal yarışmaları kapsamında iki ödül veren Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI bu yıldan itibaren Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan da bir filme ödül vermeye başladı.

FIPRESCI Ödülleri Altın Lale Uluslararası Yarışma’da Aslı Özge’nin yönettiği Ansızın, Altın Lale Ulusal Yarışma’da Senem Tüzen’in yönettiği Ana Yurdu ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda da Levent Türkan’ın yönettiği Jamais Vu filmleri kazandı. Ödülleri FIPRESCI jürisi başkanı Chris Fujiwara ile jüri üyesi Senem Erdine açıkladı.

Başkanlığını ABD’den Chris Fujiwara’ın üstlendiği FIPRESCI Jürisi’nde Finlandiya’dan Harri Römpötti, İtalya’dan Patrizia Pistagnesi, Slovakya’dan Viera Langerova ve Türkiye’den Senem Erdine ve Ali Deniz Şensöz görev aldı.

Cineuropa.org Ödülü

Sanatsal açıdan değeri tartışmasız olan, bunun yanı sıra karşılıklı iletişimi destekleyen ve birleştirici özellik taşıyan filmlere verilen Cineuropa.org Ödülü’nü bu yıl Türkiye Sineması Altın Lale Ulusal Yarışma’da yer alan Ahu Öztürk’ün yönettiği Toz Bezi filmi kazandı.