İstanbul Film Festivali'ne başvurular yarın son buluyor

İKSV tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2021’de 40. yaşını kutlayacak. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi ise 26 Mart 2021.

40. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.



Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor, ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.

40. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Kısa Film danışma kurulu üyeleri Yeşim Burul, Nezaket Erden, Ferit Karol.

Başvuru için son gün yarın

Festivale başvurular, Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 26 Mart 2021.



60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa, 2020-2021 yapımı filmler festivale başvurabiliyor. Festivalin yönetmeliklerine buradan ulaşılabilir.