İstanbul Film Festivali için 25 öneri

Beyoğlu’na baharı getiren, sinefillerin dört gözle beklediği 28. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı. 4-19 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalin programından 25 filmlik bir seçki...



Kentin kültür-sanat yaşamına yön veren büyük İKSV festivallerinin ilki, 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. 4-19 Nisan tarihleri arasında Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin programı, dün akşam Emek Sineması’nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 150’yi aşkın filmin gösterileceği festivalin bu yılki onur ödülleri Hale Soygazi, Agah Özgüç ve Erdoğan Tokatlı’ya verilecek. Polonya’nın en önemli yönetmenlerinden Jerzy Skolimowski de festivalden yaşam boyu başarı ödülü alacak.



Peter Greenaway gibi sinema dünyasının önemli isimlerinin de konuk olacağı festivalin biletleri 21 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor. Filmlerin tanıtımlarının yer aldığı kitapçık ve gösterim çizelgesi ise 15 Mart itibarıyla festival sinemaları Emek, Atlas, Rexx ile İKSV merkezinden edinilebilecek. Hafta içi gündüz seanslarında 3,50 liralık indirimli bilet uygulamasının bu yıl da devam edecek. Radikal festivalin programından 25 filmlik bir seçki yaptı.



Yaz saati: Olivier Assayas’ın çektiği en iyi film olarak değerlendirilen aile dramı ‘Yaz Saati’nin başrolünde Juliette Binoche var.



Utanç: Steve Jacobs’ın Nobel ödüllü yazar J.M. Coetzee’nin romanından beyazperdeye uyarladığı film Toronto’da FIPRESCI almıştı. Filmin başrolündeki John Malkovich’in performansı görülmeye değer.



Kanun Benim: Dört kez Oscar’a aday gösterilen oyuncu Ed Harris’in yönettiği ‘Kanun Benim’, geleneksel western tarzında. Filmin başrollerinde Ed Harris’in yanı sıra Viggo Mortensen, Renee Zelwegger ve Jeremy Irons yer alıyor.



Evlilik Sınavı: Stephan Elliott’ın on yıl aradan sonra çektiği filmde Jessica Biel, Colin Firth ve Kristin Scott Thomas gibi yıldızlar oyuyor.



Buick Riviera: Hırvat yönetmen Goran Rusinovic’in psikolojik gerilim filmi, Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu 2008 Saraybosna Film Festivali’nde en iyi film ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.



Kuduz Köpek Johnny: Liberyalı çocuk askerlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken sarsıcı bir film. Jean-Stephane Sauvaire’in filmi Cannes’da hayli ilgi görmüş, Umut ödülü kazanmıştı.



Düşman Hattı: Aksiyon sinemasının usta yönetmeni Kathryn Bigelow’un son filmi, Irak’ta bomba imha eden iki adamın öyküsünü anlatıyor. Time dergisi filmden, “Savaşan ve çalışan insanlar hakkında mükemmele yakın bir sinema yapıtı” olarak bahsediyor.



Ricky: Fransız sinemasının genç ustalarından François Ozon’un yönettiği film, sıradan bir çiftin sıra dışı çocuğu Ricky’nin hikâyesi.



Bir Terör Filmi: Der Baader Meınhof: Uli Edel’in Almanya tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birini konu eden filmi, hem içeriği hem de tarzıyla ses getirecek. Alman terörist grubu Kızıl Ordu Fraksiyonu RAF’ın öyküsü, şimdiye kadar çekilmiş en pahalı Alman filmi olma özelliğini taşıyor. Yabancı film dalında Oscar’a aday olan fimin başrollerinde Martina Gedeck ve Moritz Bleibtreu var.



Il Divo: Paolo Sorrentino’nun İtalyan tarihine iz bırakan politikacılardan, tam yedi kez başbakanlık görevini üstlenen Giulio Andreotti’nin hayatının 40 yılını mercek altına aldığı filmi, Cannes’da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.



Milk: Suikast sonucu öldürülen eşcinsel politikacı Harvey Milk’i canlandıran Sean Penn, bu filmdeki nefes kesen performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazandı. Gus Van Sant’ın yönettiği film, sekiz dalda Oscar adayıydı.



Vurun Kahpeye: Ö. Lütfi Akad’ın 1949 tarihli filmi Başak Groupama’nın katkılarıyla restore edilmiş kopyasıyla izleyici karşısında. Sezer Sezin’in oynadığı film, 1950’ler öncesi Türk sinemasının en başarılı Kurtuluş Savaşı filmi olarak anılıyor.



Aslan İni: Arjantin sinemasının genç yeteneklerinden Pablo Trapero’nun Cannes’da çok ses getiren filmi, ‘Gümüş Ülke, Altın Sinema: Arjantin’ bölümünün öne çıkan filmlerinden.



Eldorado: Belçikalı genç yönetmen Bouli Lanners’in Cannes’da üç ödül kazanan filmi, yönetmenin başına gelen gerçek bir olaydan esinlenen absürt bir komedi-dram. Bouli Lanners, aynı zamanda filmin başrolünde.



Hoş Geldiniz: Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden Philippe Lioret’in son filmi, mülteci sorunlarına değinen dokunaklı bir azim öyküsü. Başrollerini iki genç Türk oyuncunun paylaştığı film aynı zamanda festivalin açılış filmi.



Oltanın Ucunda: Rumen yönetmen Adrian Sitaru’nun ilk filmi, Polanski’nin ‘Sudaki Bıçak’ını anımsatan bir psikolojik gerilim. Filmin her iki kadın oyuncusu da Selanik’te en iyi kadın oyuncu ödüllerini alırken, yönetmen Adrian Sitaru da Gümüş İskender Ödülü’ne layık görülmüştü.



Ben Hariç Herkes Ölsün: Geçen yıl Cannes’da en iyi ilk filmlere verilen Altın Kamera Özel Mansiyon ödülünü alan 24 yaşındaki Valeria Gai Germanika’nın filmi, ‘Genç Ustalar’ bölümünün ilgi çeken filmlerinden.



Rembrandt: İtham Ediyorum: Büyük yönetmen Peter Greenaway, müthiş cinayet filmi ‘Gece Bekçisi’nde incelediği Rembrandt tablosuna, bu sefer bir belgesel çalışmayla geri dönüyor. Greenaway’in İstanbul’a konuk olacağını da hatırlatalım.



Su Belası: Yeni aldığı video kamerasıyla Katrina Kasırgası’nın tam ortasında kalan bir kadının yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Katrina Kasırgası, bu kez kurbanlarının gözünden anlatılıyor. Belgesel dalında Oscar’a aday gösterildi.



Nerede Bu Usame Bin Ladin?: ‘Şişir Beni/ Super Size Me’ ile hamburger dünyasının sırlarını ifşa eden Morgan Spurlock, bu kez dünyanın en tanınmış teröristinin peşine düşüyor ve Fas’tan Afganistan’a Bin Laden’in izini sürüyor.



Öteki: Başroldeki Dominique Blanc, mükemmel yorumuyla Venedik’te en iyi kadın oyuncu seçilmişti. Filmin yönetmenleri Patrick Mario Bernard ile Pierre Trividic da İstanbul’a gelecek. Dikkat ‘Mayınlı Bölge’ filmi!



Takipçi: Hong-jin Na’nın gerçek bir seri katilden esinlenerek çektiği film, kanlı sahnelerine rağmen topluma ve düzene getirdiği eleştirilerle ülkesinde gişe rekorları kırdı. Hollywood’lu yapımcıların filmin çekim haklarını çoktan aldığını ve çalışmalara başladığını belirtelim.



Vıva Zapata!: Elia Kazan’ın başyapıtı, ünlü yönetmenin 100 doğum yılı anısına festivalde. Başrolde de iki efsane Marlon Brando ve Anthony Queen var. İstanbul Film Festivali’nde sansürsüz film izliyorsak bunda, İstanbul’da sansüre karşı yürüyüşe katılan Kayseri doğumlu ünlü yönetmenin bayı büyük.



Absürdistan: 2001 yılında, Manavgat’a bağlı Sirt köyündeki kadınların su sıkıntısına tepki olarak gerçekleştirdikleri ‘sevişme grevi’nden esinlenen Alman yönetmen Veit Helmer, yolların ve zamanın ulaşamadığı, kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ köyünün hikâyesini anlatıyor.



Gir Kanıma: Tomas Alfredson’un filmi Tribeca, Kopenhag ve Göteborg’da birçok ödül aldı. Newsweek, New York Post ve Washington Times’ın yanı sıra Roger Ebert’in de 2008 İlk 10 seçkilerinde yer alan film, kanlı olduğu kadar sevimli ve romantik... Vampir filmlerini sevenler bu filmi kaçırmasın!



Ulusal Yarışma’da 14 film



‘Issız Adam’, ‘Devrim Arabaları’, ‘Güz Sancısı’nın yarışma dışı kaldığının duyulmasıyla tartışması önceden başlayan ve ‘Acaba hangi filmler var?’ diye merak edilen festivalin Ulusal Yarışma bölümünde bu yıl 14 film yer alıyor.



Seçici kurulu Kutluğ Ataman (başkan), Geoff Andrew, Ayşe Kulin, Zeynep Özbatur, Mirsad Purivatra ve Bennu Yıldırımlar’dan oluşan yarışmadaki filmler şöyle:



Başka Semtin Çocukları (Aydın Bulut)

Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun)

Hayatın Tuzu (Murat Düzgünoğlu)

Kara Köpekler Havlarken (Mehmet Bahadır Er-Maryna Gorbach)

Hayat Var (Reha Erdem)

11’e 10 Kala (Pelin Esmer)

İki Çizgi (Selim Evci)

Süt (Semih Kaplanoğlu)

Vicdan (Erden Kıral)

Köprüdekiler (Aslı Özge)

Ali’nin Sekiz Günü (Cemal Şan)

Mommo (Atalay Taşdiken)

Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu)

Gölgesizler (Ümit Ünal)

Ayrıca Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği ‘Süt’ Uluslararası Yarışma, Özcan Alper’in ‘Sonbahar’ı ise Sinemada İnsan Hakları bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.