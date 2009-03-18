İstanbul Film Festivali gişeleri açılıyor!

4-19 Nisan tarihlerinde yapılacak 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin biletleri 21 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.



İstanbul Film Festivali geçen yıl başlattığı indirimli fiyat uygulamasını bu yıl da devam ettiriyor ve biletler fiyatlarında bir artış yapmadan geçen seneki fiyatlarından satışa çıkarıyor: Festival’de bilet fiyatları tam 10 TL; Akbank Galaları hariç tüm seanslarda öğrenci ile 65 yaş ve üstü için 7 TL olacak. Gala filmlerinin biletleri ise 15 TL... Hafta içi gündüz seansları (11:00 - 13:30 ve 16:00) 3.50 TL ve festivaldeki tüm Türk filmleri de tüm seanslarda yine 3.50 TL’den izlenebilecek.



Sinemaseverler biletlerini, Beyoğlu’nda Emek ve Atlas ile Kadıköy’de Rexx sinemalarında açılacak ana gişelerden ya da Biletix’ten üzerinden satın alabilecekler.



Öncelik Lale üyelerinin



Her zaman olduğu gibi yine Lale üyeleri festival biletlerini herkesten önce ve özel indirimlerle alıyor... Lale Kart sahipleri festival biletlerini 8 TL (tam) ve 5.50 TL (indirimli), gala biletlerini ise 12 TL’den satın alabilecek. Hafta içi gündüz seansları Lale üyeleri için de yine 3.50 TL. Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış dönemi Siyah Lale üyeleri için 17 Mart, diğer Lale Üyeleri için ise 18-19-20 Mart.



Yıldızlı filmlere dikkat...



İstanbul Film Festivali’nde, konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek 67 film gösterimi festival kitapçıklarında işaretlendi. Aralarında Peter Greenaway, Jerzy Skolimovski, Heddy Honigmann, Bill Plympton gibi ünlü yönetmenlerin de olduğu festival konukları kendi filmlerinin gösterimleri öncesi sinemada izleyicilerle buluşup sohbet edecekler. Festival’de 20’yi aşkın bölümde 200 filmin yanı sıra konukların katılımıyla renklenecek sinema dersleri, söyleşiler ve partiler de yer alıyor.



Uluslararası İstanbul Film Festivali Beyoğlu’nda Emek, Atlas, Beyoğlu, Yeni Rüya, Pera Müzesi Sineması ile Kadıköy’de Rexx Sineması ve hafta sonları Nişantaşı CityLife Cinema (City’s) olmak üzere toplam 7 sinemada gerçekleştirilecek.



Sinemaseverler on beş gün boyunca ellerinden düşürmeyecekleri İstanbul Film Festivali kitapçığını festival sinemalarından (Emek, Atlas, Beyoğlu, Yeni Rüya ve Rexx) ve İKSV merkezinden (İstiklal Caddesi No:64, Beyoğlu) 2.5 TL karşılığında temin edebilirler.



‘BitamBiöğrenci’ ile çocukları sanatla buluşturun!



İKSV'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte geçen yıl hayata geçirdiği ‘BitamBiöğrenci’ projesi devam ediyor. Biletlerinizi satın alırken ‘BitamBiöğrenci’ diyerek zor imkânlarda büyüyen 3 ya da 10 çocuğun da İstanbul Film Festivali’ne katılımını kolayca sağlayabilirsiniz.

