İstanbul Film Festivali çevrimiçi film gösterimlerine şubat ayında da devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Film Festivali’nin Şubat Seçkisi, prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde yapmış 12 filmden oluşuyor ve gösterimler filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Seçkide Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli Tenere, kült film Şarküteri ve Yunanistan'ın Oscar adayı Elmalar da yer alıyor.



Gösterimler 5 Şubat gecesi 21.00'de başlayacak. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı.



Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.



İKSV Film Online mobil uygulamasını iOS ve Android versiyonlarıyla indirebilir, hesabınıza eklenen filmleri uygulama üzerinden izleyebilirsiniz. Mobil uygulamayı App Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Şubat seçkisi filmleri

5 Şubat Cuma – 10 Şubat Çarşamba

Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler

6 Şubat Cumartesi – 11 Şubat Perşembe

Annem Savaşa Gidiyor / Erna i krig / Erna at war / Henrik Ruben Genz

7 Şubat Pazar – 12 Şubat Cuma

Elmalar / Mila / Apples / Christos Nikou

12 Şubat Cuma – 17 Şubat Çarşamba

Relic / Natalie Erika James

13 Şubat Cumartesi – 18 Şubat Perşembe

Yuva / The Nest / Sean Durkin

14 Şubat Pazar – 19 Şubat Cuma

Gözyaşlarının Tuzu / Le sel des larmes / The Salt of Tears / Philippe Garrel

19 Şubat Cuma – 24 Şubat Çarşamba

Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini

20 Şubat Cumartesi – 25 Şubat Perşembe

Şarküteri / Delicatessen / Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro

21 Şubat Pazar – 26 Şubat Cuma

Sovyet Bahçesi / The Soviet Garden / Dragoş Turea

26 Şubat Cuma – 3 Mart Çarşamba

Tenere / Hasan Söylemez

27 Şubat Cumartesi – 4 Mart Perşembe

Prens / El Principe / The Prince / Sebastián Muñoz

28 Şubat Pazar – 5 Mart Cuma

Odadaki Yetişkinler / Adults in the Room / Costa-Gavras

Biletler nereden alınacak?

Çevrimiçi gösterimlerin biletleri 3 Şubat Çarşamba günü 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresi üzerinden satışa açılacak.



Tek film: 11 TL

12 filmlik kombine paket: 100 TL



Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.



İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen İKSV Lale Kart Üyelik Programı, altı farklı kategoride bir araya getirdiği kültür sanat dostlarına, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Ön satış dönemini kaçırmamak, öncelik ve indirimlerden faydalanmak için: http://www.lalekart.org/

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