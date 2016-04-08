İstanbul Film Festivali başladı; programda hangi filmler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilen 35. İstanbul Film Festivali bu yıl, 25 bölümde 62 ülkeden 223 yönetmenin toplam 221 film gösteriminin yanı sıra konuk sinemacıların katılacağı sohbetlerden konserlere birçok özel etkinlik de gerçekleştirilecek.

Festival konuklarının sinema konuşacağı “Festival Sohbetleri” Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, İstanbul Modern Sinema ve Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

İstanbul Film Festivali Danışma Kurulu Onursal Üyesi Atilla Dorsay’ın sinema dünyasından portre fotoğraflarının yer aldığı “Atilla Dorsay’ın Gözünden Yeşilçam Efsaneleri” sergisi 8-24 Nisan arasında Atlas Sineması girişinde ziyaretçilere açık olacak. Serginin açılış gecesinde Atilla Dorsay'ın seçtiği müziklerle de yer verilecek.

Festivalin tanıtım kampanyasını hazırlayan TBWA ajansının, tanıtım filmi ve görsellerinde yer alan sinemaseverler ve onlar üzerinde izbırakanfilmler’inhikâyelerini anlattığı sergiyi festival süresince Akbank Sanat giriş katında ziyaret edebilirsiniz.

35. İstanbul Film Festivali programıyla ilgili ayrıntılı bilgilere film.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

Ek seanslara dikkat

Festivalde yoğun ilgi gören bazı filmlere ek seanslar konuldu. Locarno Film Festivali’nde Altın Leopar ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri’ni kazanan Hong Sang Soo’nun yeni komedisi Doğru Zaman 18 Nisan Pazartesi 19.00’da Akbank Sanat’ta; Akbank Galaları’nın öne çıkan filmlerinden Coen Kardeşlerin yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çeken son filmi Yüce Sezar! 18 Nisan Pazartesi 21.30’da Atlas Sineması’nda ve İngiliz sinemasının harika çocuğu Ben Wheatley’nin yeni filmi Gökdelen 18 Nisan Pazartesi 21.30’da Rexx Sineması’nda gösterilecek.

Festival'de neler var

İstanbul Film Festivali kapsamında, Türk sinemasının önemli oyuncularından, Müjde Ar ve Suzan Avcı gibi isimlerin de bulunduğu etkinlikler düzenlenecek.

Festival sohbetleri

“OttoPreminger : Bir Yönetmenin Anatomisi”

ChrisFujiwara // Nil Kural

8 Nisan Cuma, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi,16.30

Festival bu yıl sinema tarihinin en özgün, en bağımsız ve en yaratıcı yönetmenlerinden Otto Preminger’i, ölümünün 30. yıldönümünde 10 önemli filminin yer aldığı özel bir bölümle anıyor. Dünya ve İkizi: Otto Preminger’in Yaşamı ve Yapıtları kitabının yazarı Chris Fujiwara ile sinema yazarı Nil Kural bu sohbette yönetmeni ve yapıtlarını tartışacak. İngilizce gerçekleştirilecek sohbette Türkçe simültane çeviri olacak.

“Işığın Peşinde: 70'ler Amerikan Avangard Sineması”

Herb Shellenberger // Burak Çevik

8 Nisan Cuma, İstanbul Modern, 19.00

Festival programında bu yıl 70’li yıllarda en verimli zamanlarını geçiren Amerikan avangard sinemasının öncü isimlerinin filmleri bir araya geldi. Burak Çevik küratörlüğünde hazırlanan bölümde Stan Brakhage, Michael Snow, Robert Breer, Hollis Frampton, Jonas Mekas, Stan Van Der Beek, Yvone Rainer gibi ustaların filmleri, orijinal formatları olan 16mm kopyalarından, İstanbul Modern Sinema’da izleyicilerle buluşacak. Bölüm kapsamında Burak Çevik ile küratör ve sanat tarihçisi Herb Shellenberger bir söyleşi de gerçekleştirerek bu sanatçıları, yapıtları ve dönemin Amerika sinema ve video kültüründeki yansımalarından söz edecek.

Ali Kazma // Mari Spirito

9 Nisan Cumartesi, Pera Müzesi, 16.00

Venedik Bienali’nde Resistance ile Türkiye’yi temsil eden, Atölye Sarkis, Play, Film gibi işleriyle sanat üretimini de inceleyen video sanatçısı Ali Kazma, bu festival sohbetinde video ile sinema arasındaki organik ve bazen de görünmez bağları, video sanatının dünya ile kurduğu etkileşimi anlatacak. Aynı zamanda bu yıl Festivalin Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri üyelerinden Ali Kazma’ya bağımsız küratör Mari Spirito eşlik edecek.

“Sinema Tarihsel Dönüşümlere Nasıl Cevap Veriyor?”

Gianfranco Rosi // Jakob Brossmann // Melis Behlil

10 Nisan Pazar, Pera Müzesi, 18.00

Afrika ve Ortadoğu’dan yüz binlerce mültecinin Avrupa’ya ulaşma amacıyla ilk adımını attığı, Afrika’ya en yakın İtalyan adası olan Lampedusa’yı filmine konu alan iki yönetmen aynı söyleşide buluşuyor. Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı’yı kazanan Denizdeki Ateş’in yönetmeni Gianfranco Rosi, NTV Belgesel Kuşağı’nda gösterilecek Lampedusa’da Kış’ın yönetmeni Jakob Brossmann, sinema yazarı ve akademisyen Melis Behlil’le birlikte dünyanın halini belgesel sinema aracılığıyla sorgulayacaklar.

Müjde Ar // Fatih Özgüven

11 Nisan Pazartesi, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, 17.30

1980’li yıllarda rol aldığı filmlerle Türkiye sinemasındaki kadın temsilini değiştirdiği gibi kendisinden önceki oyunculuk kalıplarını da yıkan Müjde Ar, sinema izleyicileriyle bir festival sohbetinde buluşuyor. Bu yıl Altın Lale Ulusal Yarışma jürisi başkanlığını üstlenen ve özellikle Atıf Yılmaz’ın yönettiği Dağınık Yatak, Adı Vasfiye, Dul Bir Kadın, Asiye Nasıl Kurtulur, Aaahhh Belinda ve Başar Sabuncu imzalı Asılacak Kadın, Kupa Kızı gibi kadın filmlerindeki rolleriyle döneme damgasını vuran oyuncu, sinema yazarı Fatih Özgüven’le kariyeri, filmleri ve Türkiye sineması hakkında sohbet edecek.(Etkinliğe giriş ücretsizdir.

Suzan Avcı // Murathan Mungan // Okan Arpaç

13 Nisan Çarşamba, Pera Müzesi, 16.30

Bu yıl festivalin Sinema Onur Ödülü’nü alacak olan “en iyi kötü kadın” Suzan Avcı ve Yeşilçam’ın en üretken sinemacılarından Ülkü Erakalın bir festival sohbetlerinde bir araya geliyor. Yeşilçam efsaneleri Avcı ve Erakalın, yazar ve şair Murathan Mungan ve sinema yazarı Okan Arpaç ile birlikte Yeşilçam’ı ve sinemayı konuşacaklar.

Festival konserleri

Afrika Çöllerinin JimiHendrix’i M’dou Moctar

9 Nisan Cumartesi, Salon İKSV, 22.30

Afrika çöllerinin Jimi Hendrix'i M’dou Moctar 2015 sonbaharında çıktığı Avrupa turunda dinleyenlere yaşattığı benzersiz deneyimlerin hemen ardından İstanbul Film Festivali ve Bant Mag. işbirliğiyle Salon’un konuğu oluyor. Tuareg müziğinin sınırlarını zorlayan Nijerli gitarist, aynı zamanda festivalin Musikişinaş bölümünde yer alan Nijer yapımı müzik filmi İçinde Biraz Kırmızı Olan Mavi Renkte Yağmur filminin de başrolünü üstleniyor. Tuareg dilinde “mor” kelimesi olmadığı için bu adı alan film, adından da anlaşıldığı üzere Prince’in Purple Rain’ine bir saygı duruşu niteliğinde.

Tunus’un büyülü sesi Ghalia Benali

12 Nisan Salı, Salon İKSV, 21.30

Festival programında yer alan Tam Gözlerimi Açarken filminde anne rolünde etkileyici bir oyunculuk sunan Tunuslu şarkıcı Ghalia Benali, festival kapsamında bir de konser veriyor. Arap dünyasının en şaşırtıcı seslerinden biri olarak övülen ve Arap halk ezgileriyle geleneksel caz formlarını çağdaş chill out ve klasik Hint müziğiyle harmanlayan Ghalia Benali, 12 Nisan Salı akşamı Salon İKSV’de olacak.

Usta Belgeselciden Sinema Dersi:

Kurmaca Gerçekten Ne Öğrenebilir: Belgesel Film Yapımında Estetik ve Anlatı Araçları

Meksikalı belgeselci Carlos Hagerman yeni belgeseli Evimin Avlusu’yla festivalin konuklarından. Super8 kamerayla çekilmiş muhteşem bir arşiv çalışmasına sahip olan Evimin Avlusu festival kapsamında NTV Belgesel Kuşağı’nda izleyicilerle buluşacak. Usta belgeselci belgesel ve kurmaca arasındaki ince çizgi üzerine bir de sinema dersi veriyor. 10 Nisan Pazar günü 10.00-11.30 saatleri arasında Aynalı Geçit’teki sinema dersinde Türkçe simültane çeviri olacak.

Festivalde paneller

Türkiye’de Dağıtım Krizi

10 Nisan Pazar, Beyoğlu Sineması, 14.14-15.45

Festival kapsamında gösterilecek Kapalı Gişe filmi Türkiye sinema endüstrisinin yaşadığı dağıtım krizine çare aramak için bir ilk adım niteliğinde. Filmin gösterimin ardından Beyoğlu Sineması’nda izleyicilerin de katılımıyla yapılacak olan panel ve forum ise bu tartışmayı genişletme amacını taşıyor. Cem Erciyes’in moderatörlüğünü yapacağı panele belgeseli hazırlayan ekipten yönetmen Kaan Müjdeci ile sinema yazarları Evrim Kaya ve Şenay Aydemir, yönetmen Onur Ünlü, yapımcılar Serkan Çakarer, Yamaç Okur ve Almanya’dan dağıtımcı Torsten Frehse katılacak. Panelde sektördeki çarpık büyüme, sanat sinemasının olduğu kadar ticari sinemanın yaşadığı açmazlar da konuşulacak.

Film yapan kadınlar

12 Nisan Salı, Aynalı Geçit, 16.00-17.00

Panelde İsveç Film Enstitüsü, Eurimages ve Gamechanger Film gibi kurumların stratejileri göz önünde bulundurularak Avrupa ve ABD’de sinema endüstrisinde kadının yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarıyla, kadınların sinemasını şekillendiren faktörler, şablonlar ve projeler ele alınacak. Zeynep Dadak’ın moderatörlüğünü üstleneceği panelin konuşmacıları İsveç Film Enstitüsü proje yöneticisi Petter Mattsson, yönetmen Aslı Özge, Gamechanger operasyon yöneticisi Mollye Asher ve Eurimages proje yöneticisi Alessia Sonaglioni.

Türkiye’de Belgesel Sinemanın Geleceği

16 Nisan Cumartesi, Pera Müzesi, 17.00

Festival etkinliklerin kapsamında 16 Nisan Cumartesi günü 17.00’de Pera Müzesi’nde belgesel sinemanın masaya yatırılacağı bir panel düzenlenecek. Siyad Başkanı Tül Akbal’ın moderatörlüğünde belgesel sinemacılar Necati Sönmez, Can Candan ve Reyan Tuvi bir araya gelip Türkiye’de belgesel sinemanın durumunu, fon arayışlarından film yapımına, gösterimden dağıtıma kadar yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışacaklar.