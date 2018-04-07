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Kültür-Sanat

İstanbul Film Festivali başladı

17 Nisan'a kadar devam edecek festivalde, 200'den fazla film gösteriminin yapılacak

07 Nisan 2018 04:59

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37’nci İstanbul Film Festivali, Şişli’de bulunan Lütfü Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda açılış töreniyle başladı.

Açılışa yurt içi ve yurt dışından yönetmen, yapımcı ve oyuncuların yanı sıra birçok konuk katıldı. Törende, yazar ve senarist Osman Şahin, oyuncu Perihan Savaş, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner Onur Ödülü aldı. Atlas Sineması’nın 22 yıldır müdürlüğünü yaptığı Cevdet Pişkin’e ise Sinema Emek Ödülü sunuldu. 

Festivalde, Münir Özkul ve yaşamını yitiren diğer oyuncular da anıldı.

17 Nisan’a kadar devam edecek festivalde, 200’den fazla film gösteriminin yapılacak. Birçok konuk yönetmenin katıldığı panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki film gösterimleri Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Cinemaximum City’s, Cinemaximum Zorlu, Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması’nın 9 salonunda yapılacak.

Panel ve söyleşiler ise Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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