İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz iddiası; Atilla Tuna'dan açıklama

İstanbul Filarmoni Derneği’nin çıkaracağı müzik dergisinde çalışan üniversite öğrencisi Dilacan Özçelik'in hakkında taciz iddiasında bulunduğu İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna, iddiayı yalanladı. Tuna, Özçelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik'in İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını belirtmesinin ardından Tuna, taciz iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Özçelik, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını belirtti. İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Özçelik, Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. İşten ayrılan Özçelik, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu. Özçelik'in paylaşımlarının ardından İstanbul Flarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin de istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Atilla Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dilacan Özçelik ile hukuki platformun her alanında mücadele edileceğini duyurur ve bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27.09.2021 tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunulduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

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