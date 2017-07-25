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Yaşam

İstanbul Fatih'te yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı

Yolun çökmesi sırasında araç geçmemesi şans eseri herhangi bir kazaya yol açmadı

25 Temmuz 2017 00:57

Fatih'te cadde üzerindeki yolun çökmesi sonucu yaklaşık yarım metre çapında çöküntü oluştu. İtfaiye ekipleri tarafında yol araç trafiğine kapandı.

Çökme Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede esnaf yolun tam ortasında çöküntü oluştuğunu gördü. Yolun çökmesi sırasında araç geçmemesi şans eseri herhangi bir kazaya yol açmadı.

Çalışma devam ediyor

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım metre çapında oluşan çöküntü nedeniyle güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

“Alttan doğalgaz borusu geçiyor”

Mahalle Muhtarı Hüseyin Ustaoğlu "Yağmur sularından dolayı altta boşalma oldu. Bir saat önce arkadaşlar bana bir resim getirdi. Çizik şeklindeydi. Arabalar geçince alt boşalmayla burası çökmüş durumda. En tehlikelisi altta doğalgaz geçiyor" diye konuştu. (DHA)

 

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