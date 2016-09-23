İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki çocuğa maymun saldırdı!

İstanbul’da sahibinin balkonda baktığı maymun evden kaçarak parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğu darp edip ısırdı. Çocuğun annesi maymunun sahibini şikâyet etti

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki Ömer Tuna, annesi Nuran Tuna ile birlikte Fındıkzade parkındaydı. Nuran Tuna'nın Gürcistan uyruklu komşusu N.T. geçtiğimiz aylarda Edirne'de bulunan bir petshop'tan maymun satın almıştı. Genç kadın, satın aldığı maymuna evinde bakıyordu. Maymun bir müddet sonra bağlı olduğu balkon demirlerinden kurtularak, aşağıya atladı. Sokakta koşmaya başlayan maymun, çocukların bulunduğu parka kaçtı. Etraftaki insanlara ve parkta bulunan çocuklara saldıran maymun, minik Ömer Tuna'yı önce ısırdı ardından darp etmeye başladı. Ömer'i parktaki vatandaşlar ve annesi kurtardı. Minik Ömer, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun ağır derece yaralandığına dair rapor verildi. Savcılığa başvuran minik Ömer'in ailesi saldırgan maymunun sahibinden şikâyetçi oldu. Savcılık, ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Sabah