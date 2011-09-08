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Yaşam

''İstanbul Fashion Week'' başladı İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 04:39

-''İstanbul Fashion Week'' başladı İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Istanbul Fashion Week (IFW), düzenlenen 4 defileyle başladı. Türk tasarımcıları ve markaları yerli ve uluslararası alanda tanıtmak, moda endüstrisindeki tasarım gücünü arttırmak ve Türk ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğiyle organize edilen etkinlerde, 4 gün boyunca bireysel ve karma defileler düzenlenecek. Tepebaşı TRT Otoparkı önüne kurulan 600 kişilik çadırda düzenlenen etkinliklerin ilk gününde, Argende ve Tween markalarının yanı sıra modacılar İpek Arnas, Aslı Güler, Jale Hürdoğan ve Atıl Kutoğlu'nun bireysel ve karma defileleri modaseverlerin beğenisine sunuldu.  Etkinlikler kapsamında Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon da Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile  birlikte Tween markasının defilesini izledi. Aralarında Mehtap Elaidi, Niyazi Erdoğan, Özlem Kaya, Nejla Güvenç gibi isimlerin de bulunduğu 22 tasarımcı ve 5 markanın katılımıyla gerçekleşecek etkenliklerde 21 defile düzenlenecek.  Tasarımcı ve markaların ilkbahar-yaz 2012 koleksiyonlarını tanıttığı etkinlikte, Bahar Korçan da öğrencilere bir workshop düzenleyerek, IFW'in organizasyon sürecini anlatacak. 4 gün boyunca 40 binden fazla ziyaretçinin katılması beklenen IFW'i Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, ve Ortadoğu ülkelerinden 100'den fazla basın mensubu takip ediyor.  Fransa, İtalya, İspanya, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerden yabancı alım gruplarının da gelmesi beklenen etkinlik, 10 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. 

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