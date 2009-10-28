İstanbul Fashion Days’in yeni tarihi açıklandı

İlki 2009 Ağustos’unda gerçekleşen Türk tasarımcıların defilelerinin yapıldığı İstanbul Fashion Days, 3 gün boyunca yerli ve yabancı basın dahil olmak üzere toplam 22.500 kişinin katıldığı Türk moda sektörünün en önemli etkinliği olmuştu.



Dünya moda takvimleriyle eş zamanlı olması düşünülen 2010-2011 kış koleksiyonlarının sunulacağı etkinliğin yeni sezondaki tarihi şubat başı olarak açıklandı.



İlk İstanbul Fashion Days organizasyonunda, Sunset, İdil Tarzi, Bng, Mehtap Elaidi, Avva, Arzu Kaprol, Koton, Simay Bülbül, Özgür Masur, Günseli Türkay, Pierre Cardin, Deniz Mercan, Ramsey, Que, Bahar Korçan, Gamze Saraçoğlu, Hatice Gökçe, Özlem Süer, Gizia ve Hakan Yıldırım gibi tasarımcılar ve firmalar defile yapmıştı.