İstanbul Faithless'la çoştu!..

Pozitif Organizasyon ve Olmeca’nın sponsorluğunda Türkiye’ye gelen Faithless hip-hop’tan rock’a kadar birçok müzik türünü içinde barındıran geniş yelpazesiyle Türk seyircisini bir kere daha büyüledi. Ülkemizde en son 2004’yılında Rockistanbul’da konser veren grup, altı yıllık büyük hasretten sonra geri döndü. Grup enerjisiyle geçen yıllar içinde performansından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.Insomnia, We Come One, God is a DJ, Mass Destruction gibi klasikleşmiş parçalarla heyecanı doruk noktasına çıkaran Faithless elektronik müzik severlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Maxi Jazz konser boyunca yerinde durmazken Sister Bliss de soğuk ama karizmatik görüntüsüyle sahnedeydi.Faithless hem ekrana yansıtılan yazılarla hem de Maxi Jazz aracılığıyla sosyal, ekonomik ve siyasi konularda mesajlar verdi. We Come One parçasının girişinde Maxi Jazz’ın “Bu şarkı politikacılarınıza gelsin!” demesi de manidardı.Konserin sonunda grup üyeleri We Come One’un da bulunduğu üç parçalık bis yaparak sahneden indi.Yazı ve fotoğraf: Can Barış Çevik (MİHA)