T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul Eyüp'te çıkan yangında üç yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

İlk belirlemede elektrik sobasından çıktığı anlaşılan yangında alevler bir anda gecekonduyu sardı.

22 Kasım 2016 04:48

Eyüp’te bir gecekonduda çıkan yangında yalnız başına bırakılan 3 yaşındaki Suriyeli Muhammed yanarak hayatını kaybetti.

Ersan San’ın DHA’da yer alan haberine göre, yangın, Yenidoğan Mahallesi Üçgen Sokak No: 38’de bulunan Suriyelileri’n yaşadığı gecekonduda saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ilk belirlemede elektrik sobasından çıktığı anlaşılan yangında alevler bir anda gecekonduyu sardı. Markete gitmek üzere çocuğunu evde tek başına bırakan Suriyeli anne Meyşe V., geri döndüğünde gecekondu olan evlerini, ateşlerin sardığını gördü.

Çevredeki vatandaşlar kucağında bebeği de olan anneyle birlikte eve girmek isterken çatı çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken 3 yaşındaki Muhammed’in yanarak öldüğü tespit edildi. İtfaiye erinin çıkardığı çocuğun cesedi ambulansla hastanemorguna götürüldü.

Ölen çocuğun yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

ETİKETLER

eyüpgecekonduyangınsuriyeli muhammetölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24