İstanbul Eyüp'te çıkan yangında üç yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

Eyüp’te bir gecekonduda çıkan yangında yalnız başına bırakılan 3 yaşındaki Suriyeli Muhammed yanarak hayatını kaybetti.

Ersan San’ın DHA’da yer alan haberine göre, yangın, Yenidoğan Mahallesi Üçgen Sokak No: 38’de bulunan Suriyelileri’n yaşadığı gecekonduda saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ilk belirlemede elektrik sobasından çıktığı anlaşılan yangında alevler bir anda gecekonduyu sardı. Markete gitmek üzere çocuğunu evde tek başına bırakan Suriyeli anne Meyşe V., geri döndüğünde gecekondu olan evlerini, ateşlerin sardığını gördü.

Çevredeki vatandaşlar kucağında bebeği de olan anneyle birlikte eve girmek isterken çatı çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken 3 yaşındaki Muhammed’in yanarak öldüğü tespit edildi. İtfaiye erinin çıkardığı çocuğun cesedi ambulansla hastanemorguna götürüldü.

Ölen çocuğun yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.