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Yaşam

İstanbul-Eskişehir Demiryolu ulaşıma kapandı

Sakarya'da yük treninin iki vagonu raydan çıktı

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Sakarya'da yük treninin iki vagonu raydan çıktı. Eskişehir, Başkent ve İç Anadolu ekspreslerindeki 600 yolcu Geyve, Alifuatpaşa ve Pamukova istasyonlarına nakledildi.



Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 51 ton motorin taşıyan yük treninin iki vagonu raydan çıktı.


Kocaeli'deki TÜPRAŞ'tan yüklediği motorini Kırıkkale'ye taşıyan, M.Ü'nün kullandığı 14001 sefer sayılı yük treninin iki vagonu, Karaçam köyü yakınlarında, Sakarya Nehri'ne yaklaşık 100 metre uzaklıkta raydan çıktı.


Vagonların birinden motorin sızması üzerine, jandarma ekipleri, motorinin Sakarya Nehri'ne karışmaması için önlem aldı.


Öte yandan, demiryolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Eskişehir, Başkent ve İç Anadolu ekspreslerindeki toplam 600 yolcu Geyve, Alifuatpaşa ve Pamukova istasyonlarına nakledildi. Yolcuların buradan gidecekleri yerlere ulaştırılacağı bildirildi.


Demiryolunun ulaşıma açılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


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