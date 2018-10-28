İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrencilere İzmir Marşı tokadı!

İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan olay tepki çekti.

İddiaya göre birkaç öğrenci, programdan çıkarılan İzmir Marşı’nı söylemek istedi. Ancak okulun Müdür Başyardımcısı Metin Kuş öğrencilere tokat attı. Olayla ilgili Okul Müdürü Fatih Güldal velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında idari izinli olduğu için törenle Kuş’un ilgilendiğini belirtti. Mesajda özetle şöyle denildi:

“Ancak törenin içeriğine kendisinin izni olmadan eklenen kısımları çıkartmış bu ise bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur.

Törenin bitiminde bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir. Olay tasvip edilecek bir durum olmasa da 10 yılı aşkın bir zamandır İEL’de gece gündüz hizmet etmiş birine karşı yargısız infaz yapılması doğru değildir. Gereken idari soruşturmayı ivedilikle açacağımı bildiririm.”