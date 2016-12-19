İstanbul Erkek Lisesi: Noel yasağı yok, algı operasyonu yapmak istiyorlar

Almanca eğitim veren İstanbul (Erkek) Lisesi, derslerde Noel konusunun işlenmesinin yasaklandığına yönelik ileri sürülen iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı. "Alman basınında yer alan İstanbul Erkek Lisesinde Alman öğretmenlerin dini bayramları olan Noel hakkında bazı yasaklamaların yapıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmayan bir algı operasyonunun malzemesi haline dönüştürülmek istenmektedir" denen açıklamada "Bir asrı geçmiş Türk-Alman işbirliği ve yarım asırdır süre gelen eğitim anlaşmalarının önemi ve iki ülke için kazanımı unutulmamalıdır" ifadesine yer verildi.

Alman basınında yer alan haberde, İstanbul Lisesi yönetiminin, okulun Almanca bölümüne Noel konusunun işlenmesini yasakladığını, Noel adetlerinin aktarılmaması ve Noel’e dair şarkıların söylenmemesinin istenildiğini, ayrıca, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda her yıl geleneksel olarak yapılan Noel kutlamalarına okul korosunun katılmasının da engellendiğini iddia edilmişti.

İstanbul Erkek Lisesi'nden söz konusu iddialara ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Alman basınında yer alan İstanbul Erkek Lisesinde Alman öğretmenlerin dini bayramları olan Noel hakkında bazı yasaklamaların yapıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmayan bir algı operasyonunun malzemesi haline dönüştürülmek istenmektedir. Bir asrı geçmiş Türk-Alman işbirliği ve yarım asırdır süre gelen eğitim anlaşmalarının önemi ve iki ülke için kazanımı unutulmamalıdır.

Son haftalarda yoğunlaşmak kaydıyla Alman öğretmenlerin derslerde -müfredatta öngörülmeyen bir biçimde- Noel ve Hıristiyanlık ile ilgili metinleri işlerken dışardan bakıldığında manipülasyona yol açacak söylemlere girildiğine ve öğrencilerin sorularına öğretmenler tarafından cevap verilmediğine dair bilgiler tarafımıza ulaşınca, okul idaremiz zaman kaybetmeden Alman Bölüm Başkanlığıyla bir toplantı düzenleyip bilgi istemiş, ayrıca bu tür söylentilere mahal verilmemesi, iki ülke arasındaki dikkate değer eğitim işbirliklerinin bozulmasına yol açabileceği belirtilerek, konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiği önemle hatırlatılmıştır.

İstanbul Almanya Başkonsolosluğunun düzenlediği Noel konseri; ilk kez İlahiyat kökenli Alman Eski Bölüm Başkanı Michael Schopp zamanında başlatılmış, gönüllü olan Alman Lisesi, Avusturya Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden oluşan bir koroyla son 7-8 yıldır konsoloslukta kutlanılmaktadır.

Günümüzdeki Alman Bölüm Başkanının da dini içerikli olan bu konseri desteklemediğini ve laik bir eğitimden yana olduğunu belirttiği idari toplantımızda “istekli her öğrencinin velisinin izniyle konsere katılabileceği açık bir şekilde belirtilmiş, MEB mevzuatınca alınacak izin ve saatler içerisinde etkinliğin yapılabileceği net bir dille ifade edilmiştir.” Ancak ilgili konser sorumlu Alman öğretmenler tarafından sebebi tarafımızca da anlaşılamayan bir gerekçeyle iptal edilmiştir. Okul yönetiminin yasağı veya engellemesinin söz konusu olmadığı, etkinliğin okul dışında akşam saatinde planlanmış olmasıyla da anlaşılmaktadır.

1000 yıllık bir tarihe sahip milletimizin farklı inanç ve düşüncelere gösterdiği saygı, hem Avrupa hem de tüm dünya tarafından kabul edilmekte, İstanbul’u fetheden komutanın İstanbul Rumlarına karşı yayımladığı özgürlük ve inanç hürriyeti fermanı hala tarihteki parıltılı yerini korumaktadır.

Okul içerisinde Alman ve Türk öğretmenlerin, tüm öğrenci ve personelimizin en doğal hakkı olan inanç özgürlüğünü kısıtlayan hiçbir yasaklama söz konusu değildir ve olamaz. Alman Bölüm Başkanı ile yapılan toplantıdan sadece saatler sonra Almanya basını tarafından aranan okulumuz, olayları büyük bir hassasiyetle takip etmektedir. Yaratılan bu provokasyonların kime hizmet ettiği sorgulanmalıdır. Türk-Alman ilişkilerine hizmet etmediği ise aşikârdır. İlgili kamuoyuna saygılarımızla ilan olunur"