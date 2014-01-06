İstanbul emniyetinde telefon dinlemelerini yapan 45 polis görevden alındı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan görev değişiklikleri teknik takip birimini de etkiledi. Telefon dinlemelerini gerçekleştiren 45 polis memuru görevinden alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan tayin rüzgarında son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kritik bölümü de etkilendi.

Asayiş'in Teknik-Takip bölümünde telefon dinlemeleri yapan 45 polisin tamamının tayini çıktı. İlçe ve birim içinde tayinleri çıkan 45 polis memuru yeni görev yerlerine başladı.

İstanbul Emniyeti'nin önemli noktalarından biri olan telefon dinlemesi bölümünde sokakta takip yapan polis ekipleri için de tayin hazırlığı yapıldığı belirtiliyor. Bu tayinlerinin ardından telefon dinlemelerine yeni polis memurları getirilecek.

Görevden alınanların sayısı 300’ü geçti

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan 17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri başlamıştı. Operasyon sonrası İstanbul Emniyeti'nde aralarında Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu yaklaşık 100 müdür görevden alınırken, değişikliklerden İstihbarat Daire Başkanlığı da etkilenmişti.

Aralarında PKK, Teknik Takip masaları ve çeşitli sol örgütlerden sorumlu birimlerde görev alan 12 şube müdürü ile müdür yardımcısı görevden alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de görevli 200 polisin görev yeri de değiştirilmişti.

Vali Selami Altınok İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldikten sonra,16 müdür yardımcısının görev yerini de değiştirdi.