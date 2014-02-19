İstanbul Emniyeti'nde 'koordinatör emniyet müdürleri' görevinden alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Vali Selami Altınok’a yardımcı olmaları amacıyla “koordinatör emniyet müdürü” sıfatıyla görevlendirilen Fahri İnceçelikli Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi müdürü olarak atanırken Burhan Gümüş ise başmüfettiş olarak merkeze alındı.

Aksaray valisi iken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok, daha önce emniyet teşkilatında çalışmadığı için iki koordinatör müdür yardımcı olması için 17 Aralık Operasyonu'nun ardından görevlendirilmişlerdi.

Koordinatör Emniyet Müdürleri Fahri İnceçelikli ve Burhan Gümüş, atandıkları Emniyet koordinatör müdürlüğü görevlerinden alınarak yeni yerlerine görevlendirildi. Kaçakçılık Şubelerinden sorumlu olan Burhan Gümüş polis başmüfettişi olarak merkeze alınırken yıllardır İstanbul'da görev yapmış olan Fahri İnceçelikli ise Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi müdürü olarak görevlendirildi.

Görevlerinden alınan iki koordinatör müdürün yerine ise herhangi bir atama yapılmadı. 17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da arasında bulunduğu yaklaşık 150 emniyet müdürü ve bin 300 polisin görev yeri değişmişti.