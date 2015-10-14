İstanbul Emniyeti'nde 4 emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdürünün görev yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, 4 emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdürünün sorumluluk alanları ve görev yerleri değiştirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erkin Adalar Müdüriyet emrine atandı.



Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Bahattin Küçük'ten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü alındı. Küçük, Siber ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.



Yeni müdürler belli oldu





Bu arada, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sinan Kökten, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.



2 Eylül'de Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak atanan Murat Oğuzhan Kılıç Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Cenk Özmen de Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne getirildi.