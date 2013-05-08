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Yaşam

İstanbul Emniyeti terfileri açıklandı

Her yıl Haziran ayında belli olan emniyetteki terfiler bu yıl 1 ay erken açıklandı

08 Mayıs 2013 20:29

Terfilerin belli olmasıyla bu yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 2’inci sınıf 3 emniyet müdürü 1’inci sınıf emniyet müdürlüğüne yükseldi.

1’inci sınıf emniyet müdürü olan isimlerin Kartal, Adalar ve Maltepe’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Veysel Tipioğlu, Havacılık Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir ve Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi eski müdürü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Şen olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Habip Atam'ın haberine göre, ayrıca İstanbul’da görev yapan 3’üncü sınıf 10 emniyet müdürü terfilerinin gelmesiyle 2’inci sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi aldı. 4’üncü sınıf 40 emniyet müdürü ise 3’üncü sınıf emniyet müdürü oldu. 45 emniyet amiri ise terfileriyle birlikte 4’üncü sınıf emniyet müdürü oldu.

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