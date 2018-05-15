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İSTANBUL EMNİYETİ ÖĞRENCİLERİNİ ÇANAKKALE'YE GÖTÜRDÜ  

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Ramazan ayı öncesinde milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla dün Çanakkale Şehitliğine gezi düze

15 Mayıs 2018 21:47

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Ramazan ayı öncesinde milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla dün Çanakkale Şehitliğine gezi düzenledi. Geziye, Bakırköy Florya Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu öğrencileri, veli ve öğretmenlerinden oluşan 130 kişilik kafile Çanakkale Şehitliği\'ne götürüldü. Geziye katılanlara profesyonel rehberler eşlik ederek tarihi yerler hakkında bilgiler verdi. Geziye katılanların 57. Alay Şehitliği\'nde \'İstiklal Marşı\' okuması ve Şehitler Abidesi\'nde ise \'Çanakkale Türküsü\'nü seslendirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Öğrencilerden görüntü
-Genel ve detaylar
 

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