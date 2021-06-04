İstanbul Emniyeti'nden kadına darp olayıyla ilgili açıklama: Her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, Esenyurt’ta 2 polisin kadını darp ettiği olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir” denildi. Açıklamada şiddete uğrayan kadının '0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir.' ifadelerine yer verilirken; yaşanan şiddetle ilgili "görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır." denildi.

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadın, polis memuru tarafından darp edilmiş, kadının vücudunda ciddi derecede darp izleri oluşurken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmuştu.

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Yaşanan olayın haberlere yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“20 Aralık 2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında ‘Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir’ yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir”