Esenyurt’ta polisler tarafından darp edilen kadın: Doktor ''Az benzetmişsiniz'' dedi

İstanbul Esenyurt'ta polisler tarafından yere yatırılarak darp edilen kadın, hastanedeki doktorun "Az benzetmişsiniz'' diyerek darp raporu vermediğini öne sürdü.

Gazeteci Erk Acarer, polis şiddetine maruz kalan G.Y.’nin ifadesini sosyal medyada hesabında paylaştı. Olaydan sonra Esenyurt Devlet Hastanesi'ne darp raporu almaya giden G.Y., burada da doktorun "Az benzetmişsiniz" diyerek yüzüne güldüğünü ve darp raporu vermediğini ifade etti.

G.Y.,’nin ifadesine göre, site içerisinde evine giderken polis arabası önünde durarak kendisine nereye gittiğini sordu. G.Y, polisten üslubunu düzeltmesini isteyince, polis “Kes lan sesini sana mı soracağım?” dedi. G.Y, kimliğini evde unuttuğunu söylemesi üzerine polis ''Senin hakkından ben gelirim'' diyerek küfür ettiğini ifadesinde savunudu.

G.Y., olayı ifadesinde şunları kaydetti:

"Ekip otosuna bindirip araç içerisinde de tekme, yumruk atmaya devam edip seni bebek gibi yetiştirmişler şımartmışlar. Ben her gün bu siteye giriyorum, evini de biliyorum, her gün bunu sana yapacağım deyip tehdit etmiştir”