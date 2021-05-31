İstanbul Emniyeti'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün görev yerinin değiştirildiği ve 7 rütbeli personelin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat,4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 25 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir polis memuru ve bir avukatın tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.