İstanbul Emniyeti'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' soruşturmasında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü’nün görev yerinin değiştirildiği ve 7 rütbeli personelin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat,4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 25 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir polis memuru ve bir avukatın tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildi
Valiliğin açıklamasında, "Adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli 7 rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
"Personel slogan attı" iddiasına yalanlama
Açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan ‘personelin topluca slogan attıkları iddiası’ gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.