İstanbul Emniyeti: Haiti Devlet Başkanı'na suikast suçundan aranan Samir Handal yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Haiti Devlet Başkanı’na suikast suçundan ‘Kırmızı Bülten’le aranan Samir Handal isimli kişinin İstanbul Havalimanı’nda yakalandığını açıkladı. ABD’den uçakla gelen Handal’ın transit yolcu olarak Ürdün’e geçeceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Haiti Devlet Başkanı’na suikast suçundan İnterpol tarafından ‘Kırmızı Bülten’le aranan Samir Handal isimli yabancı uyruklu kişi bu sabah Türkiye’de yakalandı. Türkiye’den transit olarak Ürdün’e gideceği belirtilen Handal yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“15.11.2021 tarihinde saat 06:55 sıralarında ABD’den gelip ülkemizi transit olarak kullanarak Ürdün’e gidecek olan Samir HANDAL isimli şahsın, Haiti Devlet Başkanına suikast suçundan kırmızı bültenle aranmasının olduğunun İnterpol Daire tarafından bildirilmesi üzerine İstanbul Havalimanında şahıs alındı. Şahıs Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına yarın sevk edilecek.”