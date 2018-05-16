İstanbul Emniyeti engelli öğrencileri misafir etti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Engelliler Haftası kapsamında Beyoğlu’nda bulunan bir özel eğitim kurumunda eğitim gören 10 engelli öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İstanbul Emniyet’inde misafir edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Dünya Engelliler haftası kapsamında Beyoğlu’nda özel bir eğitim kurumunda öğrenim gören 10 engelli öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde misafir etti. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan makamında ağırladığı engelli öğrenciler ve 3 öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Çalışkan daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Engelli öğrenciler, Bayramapaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki görevli memurların eğitimlerine katıldılar ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin gösterilerini izledi. Engelli öğrencilerin Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte eğitim yapması, yunus polisi olarak bilinen motosikletli polislerin arkasında kısa turlar atmaları ve asayiş olaylarında kullanılan köpeğin eğitimlerini izlediler.

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