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İstanbul Emniyet Müdürü'nün 'serzenişi': Her türlü tehlikeyi bertaraf ediyoruz 'yasakçı, baskıcı' oluyoruz

"Emniyetin gösterdiği gayreti kutlama yasağına indirgemeyi ben de adil bulmam"

01 Ocak 2018 15:20

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 2 konuda serzenişi olduğunu aktardı. birincisinin, hep İstanbul’a yüklenmek olduğunu aktaran Alçı, Çalışkan'ın, "Büyük bir terör saldırısıyla başlayan yıl boyunca olağanüstü bir çabayla her türlü tehlikeyi bertaraf ettikleri halde 'yasakçı, baskıcı' olarak gösterilmekten rahatsız olduğunu söyledi.  

Alçı'nın "Yataktan kalkmak için bir sebep" başlığıyla (1 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumartesi günü İstanbul’daki yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasını eleştirdiğim yazı üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aradı ve bütün yıl boyunca teröre karşı aldıkları önlemleri ve yılbaşı gecesi için yapılan hazırlıkları anlattı.

2 konuda serzenişi vardı Çalışkan’ın: Birincisi, hep İstanbul’a yüklenmek, Türkiye’de başka alınan önlem yok, sanki tek tehlike ve buna yönelik tedbir İstanbul’da gibi bir hava yaratılması. İkincisi ise büyük bir terör saldırısıyla başlayan yıl boyunca olağanüstü bir çabayla her türlü tehlikeyi bertaraf ettikleri halde “yasakçı, baskıcı” olarak gösterilmeye çalışılmaları ve resmin diğer kısmının görülmemesi...

Umarım siz bu yazıyı okurken sorunsuz ve güzel bir yılbaşını geride bırakmış olacağız. Emniyetin yıl boyu gösterdiği gayreti kutlama yasağına indirgemeyi ben de adil bulmam. Ancak Çalışkan’ın kaygılarını anlamakla birlikte yine de ışıl ışıl ve coşkulu kutlamaları özlediğim bir yılbaşı süreci geçirdim.

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