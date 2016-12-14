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İstanbul Emniyet Müdürü: Patlayıcılar, saldırının arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor

“Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil”

14 Aralık 2016 20:11

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş’taki saldırıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Saldırıda kullanılan patlayıcının 400 kilogramlık RDX, TNT ve PETN oluştuğunu söyledi. Mustafa Çalışkan, Beşiktaş'taki saldırıyı düzenleyen iki kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Çalışkan kulanılan patlayıcının fabrikasyon olduğunu belirterek, "Bu patlayıcı bir devlet envanterinde olması gerekiyor. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor" dedi.

Akşam’dan Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre Çalışkan, "Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri beirlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı kesin" dedi.

 

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