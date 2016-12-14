Beşiktaş’taki terör saldırısını gerçekleştirenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Beşiktaş’taki 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını gerçekleştirenlerin kimlikleri belli oldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, birisi bombalı araç diğeri canlı bomba yöntemiyle düzenlenen saldırıları gerçekleştiren iki kişinin eşkalinin belirlendiği kaydedildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, saldırıda kullanılan otomobilin, internet ilanından ulaşılan kişiden satın alınıp, üçüncü şahıs üzerinden saldırıyı gerçekleştirenlere ulaştırıldığı bildirildi.

C4 plastik patlayıcı ile

Olay yerinden toplanan bulgular üzerinde yapılan inceleme sonucu, saldırıda kullanılan araca, C4 plastik patlayıcı, bilye ve metal parçalarla güçlendirilmiş bombanın yerleştirildiğinin, canlı bombanın ise üzerine giydiği bilye, vida ve C4 plastik patlayıcı döşeli yeleği infilak ettirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

86 saatlik kayıt incelendi

Soruşturma kapsamında terör ve istihbarat uzmanlarınca oluşturulan özel ekibin, İstanbul'un farklı noktalarından toplanan 86 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini incelediği ifade edildi.

Kamera kayıtlarında, iki kişinin, araçla keşif yaptıkları bazı emniyet binaları ile polislerin nöbet tuttuğu noktaların iyi korunması üzerine Beşiktaş'a yöneldiğinin, Maçka Parkı yakınında birinin araçtan inmesinden kısa süre sonra art arda patlamaların gerçekleştirildiğinin görüldüğü bildirildi.

Terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli ve sosyal medyadan terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 11 kişinin sorguları devam ediyor.