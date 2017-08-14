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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan polisi şehit eden IŞİD'li hakkında açıklama

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: "Polislerimiz ve askerlerimizin teyakkuzda bulunması gerekli"

14 Ağustos 2017 18:41

Terör örgütü IŞİD'e yönelik dün akşam yapılan operasyonda gözaltına alınan bir terörist tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 4 aylık polis memuru Sinan Acar için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

'Uluslararası alanda aranan bir terörist'

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Son yıllar içinde özellikle de terörle mücadele sürecinde bulunduğumuz hepimizin malumudur. Bu durumda polislerimiz ve askerlerimizin teyakkuzda bulunması gereklidir. Şehit polisimiz Sinan Acar, bu mücadele kapsamında teröristlerin hain planlarını engellemek adına yapılan operasyonda görev aldı. Yaptığı bu çalışmayla birçok masum insanın hayatını kurtardı. Bizim mesleğimiz böyle bir meslek, ölürken dahi toplumu, devleti ve milleti korumak için hizmet eden bir meslek… Polisimizin gözaltına aldığı kişi uluslararası alanda aranan bir terörist. Çok önemli bilgi kaynaklarından bize bu bilgi iletildi. Bundan sonra yapacağı şeyler hakkında tahminlerimiz vardı ama çok önemli bir eylemi engellediklerinden emin olabilirsiniz" dedi.

Acar'ın cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Yayın yasağı getirildi

İstanbul'da dün IŞİD'e yönelik operasyonda canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar şehit olmuştu.  Şüpheli ise tabancayla vurularak etkisiz hale getirilmiş ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

 

İstanbul Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı getirildiği belirtilmişti.

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