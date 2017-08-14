Canlı bomba şüphelisi IŞİD'li, Vatan Emniyet'te polisi bıçaklayarak şehit etti!

Canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD'li terörist, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra polis memurunu bıçakla ağır yaraladı. Terörist öldürülürken, yaralı polis hastanede şehit oldu.

İstanbul'da IŞİD üyesi "Canlı bomba" şüphesiyle bir kişi gözaltına alınarak 2 polis memuru tarafından saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. IŞİD'li terörist araçtan indirilip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçirileceği sırada, bıçakla yanındaki polis memuru Sinan Acar'a saldırdı. Saldırı sırasında polis memuru ağır yaralandı. Olay sırasında yaşanan bağırışımalar üzerine şüpheliyi getiren diğer polis memuru ve o sıra çevrede bulunan polisler şüpheliyi silahla vurarak öldürdü. Polis memuru ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Haberi alan polis memuru Sinan Acar'ın yakınları ve meslektaşları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki teröristin cesedi ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sürüyor.

Polis operasyon başlattı

Polis memurunun şehit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı

Olayın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Aksaray'da bazı adreslere operasyonlar düzenliyor.

Özel harekat polisleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

İstanbul Savcılığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı getirildiği belirtildi. Yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılması yasaklandı. Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Toplum sağlığının milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanununun 3/2 maddesi ve 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yasaklanması ile soruşturma dosyası hakkında 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmesi kararı verilmiştir."