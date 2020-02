İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan koltuğunu 5. sınıf öğrencisine devretti

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Büşra Gül Özkurt\'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sarıyer Gümüşdere Ortaokulu\'nda eğitim gören 8 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Büşra Gül Özkurt\'a devretti.



\"ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜLKEMİZİN VE TÜM İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR\"

Burada konuşan Büşra Gül Özkurt, çalışmalarının merkezinde çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, \"“Çocuklar ve gençler ülkemizin ve tüm insanlığın geleceğidir. Dolayısıyla bizler çocukların huzur, güvenlik ve mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklarımızın İstanbul\'da sokaklarda, parklarda özgürce oyun oynamalarını, güvenle okullarına gidebilmelerini ve ailelerinin de içlerinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamı sağlamaya çalıyoruz. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasını engellemeye çalışan terör örgütleri adeta nöbetleşe ülkemize saldırıyorlar. Bizler bunu engellemek isterken çok çalışacağız ve başaracağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de kanımızın son damlasına kadar hainlere karşı vatanımızı koruduk. Birçok mesai arkadaşımız bu uğurda canlarını feda ederek şehit olmuşlardır. Ama bilinmelidir ki bu ülkenin çocuğundan yaşlısına, kadınından gencine her ferdi bu ülkeyi koruyacaktır. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, gazilerimizi de minnetle anıyorum\" dedi.

\"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAŞ EDEBİLİRİZ\"

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Özkurt\'un konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm terör örgütleriyle baş edebildiklerini söyleyerek, \"Şurada rahat olalım, biz bütün terör örgütleriyle baş edebiliriz. Herkesle baş ederiz, sadece çok çalışacağız. Sizler derslerinizde bizler görevlerimizde çok çalışarak bütün oyunları tersine çeviririz. O konuda rahat olun, bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Kökümüz çok sağlam, kültürümüzün ise dünyada eşi benzeri olmayan bir kültür bizimle ilgili her türlü oyunu bozarız\" ifadesini kullandı.

\"HER İLÇEDE BİR PARK POLİSİ EKİBİMİZ VAR\"

Ziyarete gelen öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Sudenaz Şimşek\'in \"Parklarda çok fazla çocuk kaçırılıyor, birazcık daha fazla güvenli olsa olmuyor mu?\" şeklindeki sorusuna Çalışkan, \"Çok fazla çocuk kaçırılmıyor; fakat ara sıra suç işleniyor. Parklarla ilgili şöyle bir proje geliştirdik; İstanbul\'da 5 binin üzerinde park bulunuyor. Öncelikle her parkımızı incelettirdik ve detaylı bir çalışma yaptık. Polis olarak biz ne yaparız diye düşündük ve her ilde park polisi isminde özel bir ekip kurduk. Bu ekipler saat 09.00\'dan gece 01.00\'e kadar parkları dolaşıyor. Parklarda ve çevresinde parka uygun olmayan kişileri oralardan uzaklaştırıyor veya hakkında gerekli işlemi yapıyor\" diye cevap verdi.

ÇALIŞKAN\'DAN ÇOCUKLARA HEDİYELER

Çocuk Emniyet Müdürü Özkurt, polis telsizinden anons ederek görev yapan polis ekiplerinin çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı\'nı kutladı. Ziyaret, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan\'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

(FOTOĞRAF)