 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi davasında mütalaa açıklandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili davada mütalaa verildi. Aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 18\'i tutuklu 67 sanıklı davada Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, 21 sanığa “Anayasayı İhlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 3 sanığın da tutuklanmasını talep eden savcı, diğer 46 sanığa ise tüm suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.



16 TUTUKLU SANIK HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın içindeki konferans salonunda görülen duruşmada 16 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.



DARBE YAPMAYA KARAR VERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Üstündağ, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı özetleyerek okudu. Savcı mütalaasında, Fetullahçı Terör örgütünün, 15 Temmuz 2016 günü yegane amacı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal sistemini cebir ve şiddet kullanmak suretiyle değiştirmek ve işlemez hale getirmek için darbe yapmaya karar verdiğini belirtti. Savcı Üstündağ, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yuvalanmış olan sözde asker ve polis kılığındaki bir kısım Fetullahçı teröristlere de bu plan kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal etme görevi verildiği kaydedildi. Örgütün amacı, yapısı, idolojisinin iddianamede ayrıntılı olarak anlatıldığı da mütalaada belirtildi.



“ATEŞ EDİN.VURUN ŞEREFSİZİ\"

Darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mithat Aynacı\'ya aktif bir görev verilmediği, ancak darbe girişiminde ZPT\'ye geldiği mütalada vurgulandı. Mütalaada araç üzerindeki itişme sırasında Aynacı\'nın müşteki komiser Cemil Gürbüz\'ü kastederek ve hedef göstererek “Ateş edin vurun şerefsizi\" şeklinde sözler söylediği ancak tüfekten çıkan mermilerin Gürbüz\'e isabet etmediği ifade edildi. Aynacı\'nın yakalandığında üzerinden bir ABD doları çıktığı ve Bylock kullanıcısı olduğu öne sürülen mütalaada, “Sanığın zırhlı araca bindikten sonra elindeki telefonla sürekli biriyle yazıştığı, aynı araçta bulunan Bora Serhat\'ın ifadesine göre \'Ankara\'yı, İzmir\'i ele geçirdik, bir tek burası kaldı. Buraya hava desteği lazım\' şeklinde sözler söylediği, sanıklardan Ahmet Gök\'ün de bu durumu teyit ettiği kaydedildi.



“DURMA EZ GEÇ\"

Yarbay rütbesinde görev yapan Fatih Sönmez\'in darbe girişiminden bir gün önce firari tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile makam odasında toplantıya katıldığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün ele geçirilmesinin kendisine tebliğ edildiği kaydedildi. Mütalaada, sanık Sönmez\'in darbe girişiminin başarısız olma ihtimali üzerine Serdar Değirmendere komutasındaki tanka geçtiği, tankın komutasını devraldığı kaydedildi. Tankta her iki sanık dışında şoför kısmında sanıklardan Ömer Kalın ve Maksut Keleşoğlu ile İdris Yeter\'in de bulunduğu, Fatih Sönmez\'in darbe girişimin başarısız olması üzerine kışlaya geri dönme talimatı verdiği anlatıldı. Yolun araç ve vatandaşlar tarafından kapatılması üzerine tankın komutasını üstlenen Fatih Sönmez ile Sardar Değirmendere\'nin tankın sürücüsü Ömer Kalın\'a “Durma ez geç\" şeklinde talimat verdiği öne sürüldü. Ömer Kalın\'ın da tankı kalabalığın içine hızla sürdüğü ve bu eylem sonucunda 4 kişinin şehit olduğu vurgulandı.

21 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez\'in de aralarında bulunduğu 21 sanığa “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Savcı, ayrıca bu 21 sanığı, “Örgüt üyeliği\", “Örgüt yöneticiliği\", “Kasten öldürmeye teşebbüs\" ve “Hakaret\" gibi suçlardan da değişik oranlarda hapis cezası istedi.

46 SANIĞA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

66. Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda Asteğmen olarak görev yapan ve o gün Vatan Emniyet\'i işgal için zırhlı araçlarla gönderilen Engin Okumuş\'un yanı sıra staj yapan öğrencileri Süleyman Yalçınkaya, Selim Ses, Furkan Çam, Ahmet Gök, Sefa Kaya ve Talip Akgün ile olay tarihinde vatani görevlerini yapmaktayken terör saldırısı olacağı bahanesiyle zırhlı araçlara bindirilip Vatan Emniyet\'e götürülen 39 rütbesiz askere ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

3 SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan savcı tutuksuz olan ve cezalandırılmasını istediği sanıklar Caner Karaca, Veysi Özalp ve Bülent Kaplan\'ın tutuklanmasını da talep etti.

CEZA İSTENEN SANIKLAR:

Osman Akkaya, Özgür Akkaya, Mithat Aynacı, Bora Serhat Seçkin, İsmail Uğuz, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Ömer Kalın, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Burak Uluçınar, Caner Karaca, Mehmet Umur, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Bülent Kaplan, Veysi Özalp, İhsan Özyurt, Ömer Akyel, Yasin Yılmaz ve Ferdi Ayan.



