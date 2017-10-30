İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü İşgal Girişimi Davası (2)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal girişimi sırasında yaşanan olaylarda savunmasını yapan eski astsubay öğrencisi Ahmet Gök, o gün Zırhlı Personel Taşıyıcı aracının (ZPT) içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın kendilerine “Silahınızı kullanın yoksa linç edilirsiniz\" dediğini söyledi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, ilk savunmayı eski astsubay öğrencisi Ahmet Gök yaptı. Topkule\'de bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına staj eğitimine geldiğini ifade eden Gök, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında “tatbikat var\" denilerek kışlada hazır tutulduklarını ve “terör saldırısı olduğu\" söylenerek dışarı çıkartıldıklarını anlattı.



Kendilerine mermi ve şarjör dağıtılarak sırayla araçlara bindirildiklerini ifade eden Gök, “Yarbay Osman Akkaya\'ya bize 4 bomba yüklü aracın İstanbul\'un çeşitli bölgelerinde eylemde kullanılacağını ve bunu durdurmak için emniyet personellerine yardıma gideceğimizi, silahları kullanma yetkimiz olduğunu söyledi. Vatan\'daki emniyet müdürlüğüne geldiğimizde adını sonradan öğrendiğim emniyet müdürü Mithat Aynacı içinde bulunduğumuz, ZPT aracına bindi. Üzerinde resmi polis üniforması vardı. Mithat Aynacı\'nın emniyetle koordinasyon sağlayacağını düşündüm\" dedi.



“HELİKOPTER NEREDE KALDI\" DİYE SORMUŞ



Osman Akkaya\'nın emniyet görevlilerine yardıma gittiklerini söylediğini de belirten sanık Gök, “Dışarıdan bağrışmalar geliyordu. Yarbay Osman Akkaya\'nın kuleden ateş ettiğini duydum. Nereye kime nasıl ateş ettiğini görmedim. Mithat Aynacı sürekli telefonundan mesajlaşıyordu. Daha sonra Osman Akkaya\'ya \'Helikopter nerede kaldı, hava desteğine ihtiyacımız var\' dediğini duydum\" diye konuştu.





“SİLAH KULLANMAMIZI SÖYLEDİ\"



Sanık Ahmet Gök, “Mithat Aynacı, Osman Akkaya\'nın linç edildiğini, kendimizi korumak için silah kullanmamızı söyledi. Biz hiçbir şekilde silahımız kullanmadık. Darbe kalkışmasını ise haberlerden anladık. Mithat Aynacı, bize \'Her habere inanmayın, TRT Haber\'e bakın. Silahınızı kullanın yoksa linç edilirsiniz. Türkiye\'deki bütün emniyet binaları alındı. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'yi terk etti.\' dedi. Biz ona inanmıyor ve dediğini de yapmıyorduk. Hemen Balıkesir\'deki okul komutanımız Yüzbaşı Yasin Köse\'yi aradık. Yasin Yüzbaşı, bize sakin olmamızı ve kesinlikle hiçbir emre riayet etmememizi ve polise teslim olmamızı söyledi. Biz de komutanımızın dediğini yaptık\" şeklinde konuştu.





ÜNİFORMA İLE TESLİM OLMAK İSTEMEMİŞ



Mithat Aynacı üniforma ile teslim olmak istemediğini belirten Gök, “Mithat Aynacı, polislere \'tişört verin öyle teslim olacağım\' dedi. Ancak halk ZPT\'nin üzerine çıkmıştı. Polisler gelip Mithat Aynacı\'yı ZPT\'den çıkarttı. Aracın içinde kelepçe takılmadı. Sonra biz de teslim olduk\" dedi. Gök, “15 aydır tutukluyum, ailem mağdur. Okuldan atıldım. Yüce adalete güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Duruşmaya, öğle arası verildi.