TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 95 polis görevden uzaklaştırıldı.

Görevlerinden uzaklaştırılan polisler arasında emniyet müdürleri ile amirler de bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen soruşturması çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 38'i rütbeli 95 personel açığa alındı. Görevinden uzaklaştırılanların 5'inin 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü, 33'ünün emniyet amiri, başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı, 57'sinin ise memur olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edilen bilgiye göre, aralarında Çocuk Şube Müdürü Ünal Altıner de uzaklaştırılan isimler arasında.

Terörle Mücadele Şube Müdürü

Bylock'tan çıktı

Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür YardımcısıBayram Ç.'nin de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bayram Ç'nin, FETÖ üyelerininkendi aralarında haberleştikleri "By Lock" adlı cep telefonu uygulamasını kullandığı tespit edildi.