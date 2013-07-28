İstanbul Emniyet Müdürlüğü soyuldu!

Pazartesi günü saat 06.00’da, baretli 3 kişi kamyonetle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kale gibi korunan Vatan Caddesi’ndeki kontrol noktasına geldi. Kontrol noktasının ardı, Emniyet’in önünden geçen ve trafiğe kapalı sokaktı. Kamyonettekiler, “Tuna İnşaat’tan geliyoruz. Malzeme getirdik” dedi. Polisler şantiye bekçisini çağırdı. Bekçi, “Arkadaşları tanımıyorum ama malzeme getireceklerdi. Gelsinler” dedi.

Kontrol edilmedi

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, polisler kamyoneti kontrol etmeden içeri aldı. Bekçi kamyonetteki 3 kişiyi emniyetin hemen yanında bulunan depoya götürdü. Kapıyı açtıktan sonra, “Sizi tanımıyorum. Kalfaya bir sorayım” dedi. Bekçi yanlarından ayrılınca hırsızlar depoda bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki yanmaz kablo bobinini kamyonete yükledi ve kaçtı. Bekçi ve kalfa polislere, “Kamyoneti durdurun” diye bağırdı ancak kamyonet bu sırada kontrol noktasını geçmişti. Hırsızlığın gerçekleştirildiği yerde emniyetin kamera sistemi yoktu. Eşkalleri kameradan tespit edildi ancak kimlikleri belirlenemedi. Kamyonetin plakası ise sahteydi.

Çapkın'dan talimat

Hırsızlık hemen İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a bildirildi. Hüseyin Çapkın olayda ihmali bulunanların tespit edilmesi ve cezalandırılması talimatı verdi.

Ya bombalı araç olsaydı

Emniyet'te yaşanan hırsızlıktan çok, bir kamyonetin hırsızlık için de olsa güvenlik koridorunu rahatlıkla aşabilmesi rahatsız etti. Kamyonetin kontrol noktasından geçtikten sonra emniyetin araç çıkış kapısından rahatlıkla içeri girebileceği, bombalı saldırı da dahil her türlü eylemi yapabilecek konuma gelebileceği belirtildi. Bir emniyet yetkilisi, rahatsızlık veren konunun bu ihtimaller olduğunu söyledi.

22 kilit şube burada

Vatan Cadde-si’ndeki yerleşkede, Terör, İstihbarat, Narkotik, Mali, Kaçakçılık, Organize, Siber Suçlar’ın da arasında bulunduğu 22 kilit şube bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son olarak 2005 yılında hırsız şoku yaşadı. Emniyetin otoparkına giren hırsızlar 42 aracın camlarını kırarak teyplerini çalmıştı.

Olay batı kanadında

Vatan Cadde-si’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi, 3 blok ve MOBESE binasından oluşuyor. Yerleşkenin batı kanadında araç çıkış kapısı bulunuyor. Olayın yaşandığı şantiye bu kapıyla bitişik durumda.