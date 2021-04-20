İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

Fatih Kumkapı'da İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda operasyonda ele geçirilen kaçak alkol ve havai fişek gibi maddelerin yandığı öğrenildi. Yangın sırasında depodan patlama sesleri geldiği duyuldu. Bölgede tedbir amaçlı binalar da boşaltıldı.

Yangında ölü ya da yaralıların olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.