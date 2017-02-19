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Yaşam

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 700 bekçi alacak

Başvuran adayların lise mezunu olmaları ve 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor

19 Şubat 2017 21:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 700 'Çarşı' ve 'Mahalle Bekçisi' alımı için başvurular başladı.

İstanbul'un 39 ilçesinde görevlendirilmek üzere alımı yapılacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ÇMB) adaylarının yazılı ve sözlü sınava katılacakları, bu sınavlarda başarılı ve sağlık koşulları elverişli olanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacakları bildirildi.

Başvuru yapan adayların lise ve dengi okul mezunu olmaları, son bir yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmış olmaları, 30 yaşından gün almamış olmaları isteniyor.

Adayların, 24 Şubat tarihine kadar İstanbul'daki ilçe emniyet müdürlüklerine hafta sonları da dahil her gün mesai saatlerinde başvurabilecekleri kaydedildi.

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