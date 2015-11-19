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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz tutuklandı

Duruşmaya gazeteciler alınmadı

19 Kasım 2015 17:38

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu vurarak öldürmekten 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkeme heyeti "açık" olan duruşmayı gazetecilerin izlemesine izin vermemişti. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, "gizlilik kararı olmamasına rağmen" aleni duruşmaya gazetecileri almamıştı.

Ayrıntılar birazdan…

 

 

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