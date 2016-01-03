İstanbul eksi 12'yi gördü

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Türkiye’nin büyük kısmını etkisi altına alankar yağışı ve tipi dün de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı batıdaki bazı kentlerde 1.5 metreyi bulurken vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, ağaçlar devrildi. Ekipler mahsur kalan, hasta olan yüzlerce kişiyi kurtarırken bazı merkezlerde dün yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavları iptal edildi. Ulaşımda da aksamalar yaşanırken 4 binden fazla köy yolu kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin etkisine gireceğini ve çığ tehlikesinin beklendiğini açıkladı.

İstanbul -12'yi gördü

- İstanbul’da dün sabah itibariyle kar yağışı etkisini yitirirken, gece saatlerinde İstanbul’un farklı ilçelerinde termometreler eksi dereceleri gösterdi. Avrupa Yakası’nın Şişli ve Bakırköy ilçelerinde termometreler hava sıcaklığını -1 derece olarak gösterirken, Anadolu Yakası’nda ise Sancaktepe’de belediyeye ait termometrenin -12 dereceyi gösterdiği görüldü.

-Trabzon ve Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Van’da 606,Erzurum’da 379, Rize’de 348, muş’ta 330, Rize’de 312,Giresun’da 302, Karabük’te 216, Kastamonu’da 295,Bitlis’te 285, Bartın 265, Hakkâri’de 124, Zonguldak’ta 178, Bolu’da 166, Iğdır’da 140, Trabzon’da 100, Artvin’de 92, Kars’ta 9, Samsun’da 27, Sinop’ta 17, Düzce’de 9 olmak üzere 4 bin 183 köy yolu ile bağlantı kesildi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolu açmaya çalışan iki iş makinesi, tipi nedeniyle kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

-Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda üç araçta mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Muş’un Korkut ilçesinde, yolu kapanan mahalleye ambulansın girememesi üzerine 6 yaşındaki hasta çocuk iş makinesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yüksek ateş şikâyeti olan altı kişi afad ile UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bozkurt ilçesinde de yedikleri tavuktan zehirlendikleri beş kişi, köy yolunun 10 saat sonra açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Abana ilçesinde bir hasta, paletli ambulansla kurtarıldı. Rize’de yolu kapanan köyde rahatsızlanan kalp ve böbrek hastalığı bulunan Muzaffer Akın (55) de paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

-Hava sıcaklığının eksi 2-3 dereceye düştüğü Antalya’nın Kumluca ilçesinde sebze üreten çiftçiler, seralarında “don nöbeti” tutmaya başladı.

-Şırnak’ta 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu kapanandı. Kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı.