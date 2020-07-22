İstanbul Ekonomi Araştırma: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diyenlerin yüzde 9’unun sebebi “boğazların güvenliği” oldu

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”yle ilgili yaptığı ankette ilginç sonuçlar çıktı.

Araştırma 12 ilde bin 537 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılara “Hükûmet 2011 yılında Türkiye’nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını planlıyor. Sizce Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıkmalı mıdır?” sorusunu yönetildi.

Yüzde 51'in İstanbul Sözleşmesi hakkında fikri yok

Katılımcıların yüzde 39.5’i sözleşmeden çıkılmaması yönünde fikir beyan ederken yüzde 8.8’i aksi yönde görüş belirtti. Araştırma toplumun yüzde 51.7’sinin sözleşme hakkında fikri olmadığını ortaya koydu.

Araştırmanın ikinci kısmında yüzde 8.8’lik kesime “Neden sözleşmeden çıkılmalı?” sorusu yöneltildi.

Verilen yanıtlar içerisinde “sözleşmenin boşanmalarda artışa sebep olduğu, erkekleri mağdur ettiği, mevcut durumu kötüleştirdiği ve gelenek ve ahlak kurallarımıza aykırı olduğu” gibi ifadeler yer aldı.

İstanbul Sözleşmesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılıyor

Araştırma şirketinin sahibi Can Selçuki, bu kişilerin yanıtları hakkında şu bilgiyi verdi:

"Sözleşmeden çıkılmasını destekleyen yüzde 9'a sebebini sorduğumuzda "boğazların güvenliği" cevabı verenlerden sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını anladık."