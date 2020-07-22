İstanbul Ekonomi Araştırma: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diyenlerin yüzde 9’unun sebebi “boğazların güvenliği” oldu

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”yle ilgili yaptığı ankette ilginç sonuçlar çıktı.
Araştırma 12 ilde bin 537 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılara “Hükûmet 2011 yılında Türkiye’nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını planlıyor. Sizce Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıkmalı mıdır?” sorusunu yönetildi.
Yüzde 51'in İstanbul Sözleşmesi hakkında fikri yok
Katılımcıların yüzde 39.5’i sözleşmeden çıkılmaması yönünde fikir beyan ederken yüzde 8.8’i aksi yönde görüş belirtti. Araştırma toplumun yüzde 51.7’sinin sözleşme hakkında fikri olmadığını ortaya koydu.
Araştırmanın ikinci kısmında yüzde 8.8’lik kesime “Neden sözleşmeden çıkılmalı?” sorusu yöneltildi.
Verilen yanıtlar içerisinde “sözleşmenin boşanmalarda artışa sebep olduğu, erkekleri mağdur ettiği, mevcut durumu kötüleştirdiği ve gelenek ve ahlak kurallarımıza aykırı olduğu” gibi ifadeler yer aldı.
İstanbul Sözleşmesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırılıyor
Araştırma şirketinin sahibi Can Selçuki, bu kişilerin yanıtları hakkında şu bilgiyi verdi:
"Sözleşmeden çıkılmasını destekleyen yüzde 9'a sebebini sorduğumuzda "boğazların güvenliği" cevabı verenlerden sözleşmenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile karıştırıldığını anladık."
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Argetus Araştırma: Çoğunluk sözleşmenin şiddeti önlediğini düşünüyor
Argetus Araştırma’nın kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla imzalanan sözleşmeyle ilgili bir anket yaptığı geçen gün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yer almıştı. Selvi, künyesini paylaşmadığı araştırmayla ilgili özetle şunları yazmıştı:
"İstanbul Sözleşmesi’ni hiç duymadım” diyenlerin oranı yüzde 67.9 çıkıyor. “Duydum ama okumadım” diyenler ise yüzde 16.3 ediyor. Böylece İstanbul Sözleşmesi’ni bilmeyenlerin oranı yüzde 84.2’ye çıkıyor. “İstanbul Sözleşmesi’ni duydum” diyenlerin oranı 19.7 olurken, sözleşmeyi okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 5.1’e çıkıyor.
“İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlüyor mu” sorusuna verilen cevap, sözleşmenin bilinmediğini ortaya koyan veriler içeriyor. “Şiddeti önlüyor” diyenlerin oranı yüzde 18.9 olurken, “Önlemiyor” diyenlerin oranı yüzde 15.3’le daha az kalıyor. Yüzde 56.4’ü ise bu konuda bir fikrinin bulunmadığını belirtiyor.
İlginç bir sonuç ise araştırmaya katılanların yüzde 13’ü İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddeti teşvik ettiğini savunuyor. Bunu neye göre söylüyorlar bilemiyorum. Ama yüzde 21.4’ü bu fikre katılmıyor. Muhteşem sonucumuz, yani “Bilmiyorum” ve “Fikrim yok” diyenler yüzde 57.6 ile yine bir numara.
Araştırmaya katılanların yüzde 13.5’i sözleşmenin aileyi tehdit ettiğini düşünüyor. Yüzde 19.9’u ise bu düşünceye katılmıyor. Toplumun karpuz gibi ortadan ikiye bölündüğünü gösterecek çapta yüksek oranlar değil. Yüzde 57.2 oranında “Fikrim yok” yanıtını veriyor.