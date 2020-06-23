İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangını madde bağımlısı bir hastanın çıkardığı iddia edildi

Fatih Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöroloji bölümünde meydana gelen yangının hastanede tedavi gören bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21:30 sıralarında yangın çıktı. Hastaların pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyük paniğe neden olan yangının hastanede tedavi gören madde bağımlısı bir şahsın odasında başladığı iddia edildi. Yangını çıkardığı öne sürülen madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi.

Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.