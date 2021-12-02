İstanbul Eczacı Odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz

İstanbul Eczacı Odası, eczacıların stok yapmadığını belirterek, bulunamayan ilaçların sorumlusunun kendileri olmadığını bildirdi.

Kur etkisi ve hammaddeye erişimde yaşanan küresel sıkıntılar nedeniyle piyasada bazı ilaçlar bulunamazken, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyesi bir haftaya düşmüştü. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, "Bulunmayan ilaçlar sorunu, her geçen gün halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir" denildi.

Türk Eczacıları Birliği kurdaki yükselişe bağlı olarak piyasada 645 ilacın bulunmasında sorun yaşandığını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı ise 54 ecza deposu ile 261 eczanenin kayıtları ve fiili stokları arasında uyumsuzluk tespit etmişti.

‘Sorumlu değil mağduruz’

Odanın yönetim kurulu imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Son günlerde bazı gazete, televizyon ve internet medyasına yansıyan haberlerde eczacıların ilaç stoğu yaptığı şeklinde mesnetsiz iddialar yer almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında halk sağlığı için fedakarca hizmet veren eczacıları yaftalayan ve hedef gösteren bu yaklaşımı kınıyoruz. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Eczanelerde bulunmayan ilaçların sorumlusu eczacılar değildir. Bulunmayan ilaçlar sorunu, her geçen gün halk sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Hem biz eczacılar hem hastalarımız, ‘bulunmayan ilaçlar’ sorununun doğrudan mağdurudur.

Sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak Türkiye’de 28 bini aşkın eczane hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi kayıtları ile 261 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk yaşanmasının kamuoyuna ‘Eczaneler stok yapıyor’ şeklinde yansıtılması bir linç yaklaşımıdır. Eczacıları günah keçisi ilan etmek, yok ilaçların sorumlusu olarak göstermek sorunu çarpıtma anlayışıdır. Bulunmayan ilaçlar sorunu bu yaklaşımla çözülmez, çözülemez.

Tüm yetkilileri bulunmayan ilaçlar sorunuyla ilgili teşhisi doğru koymaya, tedaviyi yanlış yerde aramamaya, eczacılarla vatandaşlarımızın karşı karşıya gelmesine neden olacak söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz.”